Индия передала Китаю группу его военнослужащих, взятых в плен на индийской территории в ходе столкновений 15-16 июня в долине Галван в Восточном Ладакхе.

Об этом сообщает газета The Asian Age со ссылкой на официальные источники.

Число освобожденных китайских солдат не приводится.

На этой неделе в четверг после переговоров военных двух стран Китай передал Индии 10 пленных индийских военнослужащих, в том числе четырех офицеров.

Накануне МИД Индии категорически отверг притязания Китая на долину реки Галван, назвав их несостоятельными.

«Попытки китайской стороны выдвинуть такие претензии на этот район на линии фактического контроля в восточном Ладакхе — неприемлемы. Индия ожидает, что китайская сторона будет искренне следовать договоренности, достигнутой между министрами иностранных дел двух стран, в целях обеспечения мира и спокойствия в приграничных районах, а также развития индийско-китайских отношений», — подчеркнуло внешнеполитическое ведомство Индии.

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