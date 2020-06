Пожар, вспыхнувший в пятницу на атомной подводной лодке (АПЛ) на военно-морской базе во французском Тулоне, потушен, сообщила министр обороны Франции Флоранс Парли.

Накануне Морская префектура Средиземноморья проинформировала об инциденте на подлодке Perle, относящейся к классу «Рюби» (Rubis). Она была заложена в 1987 году, введена в эксплуатацию в 1993 году. С января 2020 года АПЛ находилась в Тулоне на техобслуживании. При пожаре никто не пострадал, власти заявляли, что угрозы радиационного заражения нет, вооружений на подлодке не было.

«Сегодня ночью, в 00.50, пожар на борту подводной лодки Perle был потушен после более чем 14 часов борьбы с огнем, в которой участвовали около сотни пожарных, а также более 150 человек, которые оказывали им содействие. Спасибо им», — написала министр в Twitter.

Она добавила, что отправляется в город Тулон, где находится подлодка.

Cette nuit, l’incendie à bord du sous-marin Perle a été éteint à 00h50, après plus de 14 heures d’une lutte qui a mobilisé une centaine de marins-pompiers et pompiers, ainsi que plus de 150 personnes en soutien. Merci à eux. Je me rends ce matin à Toulon.

— Florence Parly (@florence_parly) June 13, 2020