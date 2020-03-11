Решение Саудовской Аравии об увеличении объемов добычи нефти для того, чтобы вернуть Россию к соглашению OPEK+ о снижении объемов добычи нефти, обесценило «черное золото» на 34%, что стало самым большим падением цены на нефть со времен войны в Персидском заливе 1991 года. В результате от Востока до Запада стали колебаться все курсы и рынки.

Как повлияет данное решение Саудовской Аравии на мир, регион, в частности на Азербайджан? Чего следует ожидать дальше?

Согласно анализу газеты Financial Times, Саудовская Аравия предпринимает рискованные шаги для предотвращения отрицательного влияния коронавируса на цены на нефть. Саудовская Аравия, чья экономика зависит от нефти, хочет снизить цену на нефть, но увеличить при этом продажи даже с меньшей прибылью. С другой стороны, Россия полностью не осознает экономическое влияние коронавируса на нефть, поэтому не хочет снижать ее стоимость, таким образом, она планирует потеснить США с рынка производителей сланцевой нефти, поставить самого крупного в мире экспортера нефти США в трудное положение, в результате сформировать более устойчивую и опирающуюся на экономические основы цену на нефть (50-60 долларов). Прогнозируется, что эта ситуация больше всего затронет таких крупных производителей нефти, как Объединенные Арабские Эмираты, Катар, США и Россию.

В результате произошедшего на нефтяном рынке, на биржах США произошел обвал. Стоимость апрельского фьючерса нефти марки WTI упала на 21 процент и составила 32,01 долларов США. Аукционы на фондовой бирже США завершились в первой половине марта снижением индексов. Американский промышленный индекс Dow Jones снизился на 1 245 пунктов (4,84 процента) упав до 24 535 пунктов. Индекс “S&P 500” уменьшился на 145 пунктов (4,90 процента) до 2970,522 пункта, электронный фондовый индекс NASDAQ упал на 410 пунктов (4,82 процента) до 8093,25 пункта. В результате резкого падения фондовых бирж все процессы в США были остановлены на 15 минут. Индекс волатильности Cboe поднялся до самого высокого уровня с декабря 2008 года.

С другой стороны ожидается, что нефтяной сектор США, которые являются крупнейшим в мире производителем «черного золота» благодаря добыче сланцевой нефти, окажется в трудном положении. Как отмечают эксперты, в первом квартале года ВВП страны упадет на 0,15-0,35 процента и в течение этого времени может произойти ряд банкротств, дефолтов по кредитам, рост безработицы и ослабление кредитования. Это означает создание дополнительных проблем для президента США Дональда Трампа. Можно прогнозировать, что в являющихся «базой голосов» Трампа Техасе и Северной Дакоте, экономика которых зависит от нефти, экономическое положение ухудшится, таким образом, Трамп наберет меньше голосов в этих областях. Вызывает удивление, что, несмотря на это, Трамп с радостью встречает происходящие события.

Шаги, которые предпринимает Саудовская Аравия для того, чтобы стать главным добытчиком нефти в мире, вызвало скандалы в России. Минфин России заявил, что в подобных ситуациях они смогут продержаться 6-10 лет. Безусловно, похожий кризис 2014 года стал уроком для России, вынудив ее быть готовой к подобным ситуациям.

Согласно Bloomberg, крупнейшая российская нефтяная компания Роснефть стремится противодействовать Саудовской Аравии. Так, соглашение между ОПЕК и Россией закончится 1 апреля, что позволит Роснефти наращивать объемы добычи нефти. Эксперты отмечают, что Роснефть в течение недели нарастит добычу до 300 тыс. баррелей в сутки.

Между тем, итоги «черного понедельника» не обошли стороной и европейские рынки. Снижение капитала также потрясло ряд европейских фондовых индексов. Индексы упали более чем на 20 процентов. Больше всего упал итальянский индекс FTSE MIB (более чем на 27 процентов). А курс норвежской кроны упал до рекордно низкого уровня с 1985 года.

А японская йена выросла до самого высокого уровня с 2016 года, укрепившись по отношению к доллару США, став, таким образом, «укрытием» для инвесторов. Что касается Турции, то снижение цен на нефтегазовом рынке является выгодным для нее, как для страны-импортера. Ожидается, что благодаря снижению цен на нефть бензин в Турции подешевеет на 1 лиру, в целом фактура на импорт нефти и газа снизится.

Вместе с тем, Саудовская Аравия и сама пострадала из-за решения увеличить объемы добычи нефти, снизив ее стоимость. Национальный производитель нефти Saudi Aramco потерял около 10 процентов своей рыночной стоимости.

Примечательно, что до нарушения соглашения OPEK+ Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозировало, что коронавирус продолжит распространяться по всему миру, а это приведет к сокращению в течение года спроса в Китае, составившего 80% роста мирового спроса на нефть в прошлом году, в результате чего неуклонно растущий с 2009 года мировой спрос на нефть будет снижаться и в 2020 году снизится на 730 тысяч баррелей в сутки.

Как пишет CNN Business, МЭА в своем анализе отметило, что из-за резкого спада в транспортной, промышленной и торговой деятельности спрос на нефть в мире в первом квартале упал на 2,5 миллиона баррелей в сутки по сравнению с аналогичным показателем 2019 года, из которых 1,8 миллиона баррелей приходится на Китай.

Но что же ждет Азербайджан, чья экономика сильно зависит от нефти, в условиях ценовой войны между гигантскими производителями нефти? Насколько наша страна готова к такому повороту событий после того, как в похожей ситуации в 2015 году это отразилось на курсе маната? Какие шаги предприняло и должно предпринять правительство, чтобы защитить страну от потенциального кризиса и свести к минимуму его негативные последствия?

Безусловно, Азербайджан, занимающий 24 место в мире среди производителей нефти согласно информации Worldometers от 2016 года, находится среди стран, на которых отрицательно скажется резкое удешевление нефти. По мнению экспертов, «доза» этого влияния зависит от того, как долго будут держаться низкие цены на нефть. Если такие цены продержатся надолго, то наша страна может столкнуться с финансовыми потерями, а банки – с экономическими трудностями.

По мнению ученого-экономиста, главы Движения за демократию и благоденствия Губада Ибадоглу, так как в бюджете страны цена нефти заложена на уровне 55 долларов за баррель, то на первоначальном этапе возникнут трудности с поступлениями в казну и Госнефтефонд. Поскольку снижение цены на нефть также влияет на экспорт газа, доходы будут снижаться. По словам эксперта, если цены на нефть продолжат снижаться в долгосрочной перспективе, мягкая девальвация маната окажется неизбежной.

По мнению бывшего министра финансов Азербайджана Салеха Мамедова, глобальный кризис для экономик стран, зависимых от «черного золота», уже начался. По его словам, нет необходимости в девальвации маната, наоборот, его курс необходимо сохранить и еще больше укрепить.

А глава Центра нефтяных исследований Ильхам Шабан в интервью «Голосу Америки» отметил, что, несмотря на панику на нефтяном рынке, составляющем 90% экономики страны, валютных резервов Нефтяного фонда будет достаточно для формирования государственного бюджета в ближайшие два года.

Эксперты также отмечают, что, несмотря на валютные резервы в размере 6,4 миллиарда долларов, Центробанк и Совет по финансовой стабильности должны поскорее собраться и сделать заявление о своих планах в связи со сложившейся ситуацией. Кроме того, аналогичные обсуждения должны провести правительство и парламент. По их мнению, также необходимо создать антикризисный Совет и сильную рабочую группу, состоящую из известных экономистов, прогнозистов, программистов и советников из Азербайджана и из-за границы.

Айхан Аббаслы, студент 3-го курса Факультета экономики и финансов Карлова университета в Праге

Minval.az