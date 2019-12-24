В Беларуси в Минске правоохранители изъяли самую крупную за всю историю партию героина — почти 550 кг, сообщает в понедельник, 23 декабря, «Корреспондент» со ссылкой на МВД Беларуси.

Полиция задержала троих мужчин и одну женщину — они граждане одной из Средиземноморских стран. Преступники арендовали склад в Заводском районе Минска, в стене которого был оборудован тайник для наркотиков.

По данным МВД, преступная группировка организовала в Беларуси перевалочный пункт для поставок героина из Афганистана в страны Евросоюза.

Minval.az