МИД Азербайджана нарушил молчание и разразился возмущенным заявлением — в адрес азербайджанских журналистов. Гнев азербайджанского дипломатического ведомства, точнее, его пресс-службы, вызвала, по всей видимости, статья, опубликованная на сайте Minval.az под заголовком «Затянувшееся молчание Мамедъярова». Как указывалось в ней, МИД Азербайджана в ответ на поездку в США Масиса Маиляна, именующего себя «министром иностранных дел» созданного Арменией в Карабахе оккупационного режима, вызвал в МИД посла США и вручил ему ноту протеста. Однако поездка того же Маиляна в Российскую Федерацию не повлекла за собой никаких действий и никакой реакции со стороны азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Мы ожидали, что МИД Азербайджана выступит после нашей публикации с заявлением относительно провокационного вояжа Маиляна в Россию. Однако во внешнеполитическом ведомстве заявили, что вопрос с поездкой Маиляна здесь «изучают» и «уточняют». Но зато обрушились с гневными упреками на журналистов, причем ответить «Минвалу» решили посредством других СМИ, а не обратиться в редакцию нашего сайта, как это делалось прежде.

Такая реакция МИД Азербайджана вызывает у нас удивление. Тем более что редакция «Минвала» первой подняла вопрос о визите Маиляна в РФ. Более того, считаем необходимым напомнить, что около двух месяцев назад в Minval.az было опубликовано несколько статей о встрече чрезвычайного и полномочного посла России в Армении с представителями так называемого оргкомитета «Стратегического союза «Армения-Арцах»». И только после их публикации и оперативных контактов между пресс-службой МИД Азербайджана и редакцией «Минвала» представитель посольства РФ был вызван в МИД Азербайджана, а российской стороне пришлось оправдываться и разъяснять свою позицию на официальном брифинге в МИД РФ. Кроме всего прочего, это подтверждает, что о многих событиях, требующих реагирования, пресса узнает раньше дипломатов.

Теперь же пресс-секретарь МИД Азербайджана госпожа Абдуллаева советует нам обращаться в подобных случаях пресс-службу внешнеполитического ведомства. Мы обещаем в будущем так и поступать. Но если речь зашла о степени открытости пресс-службы МИД Азербайджана для прессы, то считаем необходимым напомнить: еще год назад неоднократно обращались в МИД с просьбой об интервью с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым. Однако притом что за это время министр не раз общался с российскими и даже армянскими журналистами, наша просьба об интервью так и не была удовлетворена.

Minval.az