Представители оргкомитета так называемого форума «Стратегический союз Армения — Карабах» Армен Рустамян, Давид Шахназарян и Гегам Назарян встретились с послом России в Армении Сергеем Копыркиным. Об этом, как передает «Минвал» со ссылкой на ереванский «Спутник», сообщается на сайте партии АРФ «Дашнакцутюн», членом которой является Рустамян.

Форум в начале мая провел свое заседания в оккупированном Ханкенди. Это формат, куда входят представители различных партий и общественных организаций, поясняет издание. Он призван начать процесс заключения так называемого стратегического договора между Арменией и сепаратистcким режимом, созданном на оккупированных азербайджанских территориях.

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Согласно информации, на встрече с послом обсуждалась текущая ситуация на переговорах по урегулированию карабахского конфликта. Члены оргкомитета представили Копыркину как послу страны-сопредседателя МГ ОБСЕ, итоги майского заседания форума в оккупированном Карабахе. Они также передали ему текст итоговой декларации форума на русском языке.

13 июня чрезвычайный и полномочный посол России Сергей Копыркин провел встречу с экс-президентом Армении, военным преступником Робертом Кочаряном.

Minval.az