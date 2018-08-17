Международное рейтинговое агентство Moody`s считает, что удешевление турецкой лиры приведет к удлинению срока окупаемости инвестиций компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в строительство НПЗ STAR.

В опубликованном обзоре Moody`s по SOCAR подчеркивается, что девальвация турецкой лиры создает определенные риски для компании, передает Интерфакс-Азербайджан.

«За последние 5 лет лира подешевела на 70%, с начала 2018 года – на 40%. Волатильность обменного курса и удешевление лиры, которая потеряла около половины своей стоимости за последние 12 месяцев, создаст для SOCAR проблемы с окупаемостью инвестиций, которые делались в долларах США», — отмечает агентство.

Доходы SOCAR от операций в Турции составили в 2017 году около 5 млрд манатов, что сопоставимо с доходами, получаемыми компанией от деятельности в Азербайджане.

Для деятельности в Турции SOCAR создала дочернюю компанию — SOCAR-Turkey Yatirim AS (STYAS), инвестиции которой на конец 2017 года оцениваются в 12,2 млрд манатов. В основном эти инвестиции вложены в проект строительства НПЗ STAR, который оценивается в $6,3 млрд.

«НПЗ начнет деятельность в октябре 2018 года, объем переработки составит 10 млн тонн в год. Для его строительства SOCAR привлекла проектное финансирование в размере $3,3 млрд, еще $3 млрд составят инвестиции азербайджанской стороны. SOCAR вложила в 2017 году в этот проект 577 млн манатов ($345 млн). Мы считаем, что инвестиции компании в проект в 2018 году составят около $600 млн. Ослабление лиры приведет к продлению срока окупаемости инвестиций SOCAR в STAR», — отмечает агентство.

В Moody`s считают, что спрос на химическую и нефтехимическую продукцию в Турции очень высок, а потребление, вероятно, будет продолжать расти. «Вместе с тем существует риск того, что нефтеперерабатывающий завод не сможет осуществлять более высокие затраты в турецкой лире на импорт сырья для производства продукции для местного рынка. Это может привести к ограничению нашей оценки EBITDA STAR ($350-450 млн в год), а также приведет к увеличению расходов на обслуживание долга SOCAR по данному проекту», — подчеркивает агентство.

Кроме этого, удешевление лиры может негативно отразиться на деятельности другого актива SOCAR в Турции – нефтехимического комплекса Petkim. «Внешние обязательства Petkim на конец 2017 года оцениваются в $1,4 млрд. Как потребитель нафты, Petkim подвержен волатильности цен на сырую нефть. Это приведет к увеличению расходов на покупку сырья, что может привести к уменьшению прибыли холдинга», — указывается в отчете.

По оценкам Moody`s дальнейшее удешевление лиры может изменить планы турецкой «дочки» (SOCAR Turkiye Enerji – ред.) по проведению IPO в 2021 году.

Как сообщалось, SOCAR Turkiye Enerji является владельцем контрольного пакета акций (51%) нефтехимического комплекса Турции Petkim Petrokimya Holding. Компания в Турции построила нефтеперерабатывающий завод «STAR», контейнерный терминал, электростанцию, и занимается также поставками газа на внутренний рынок.

НПЗ «STAR» 3 августа 2018 года принял первую партию нефти сорта Azeri Light объемом 80 тыс. тонн и приступил к тестовой переработке, которая будет продолжаться до открытия завода в октябре 2018 года.

SOCAR Turkiye Enerji 25 октября 2011 года в Измире заложила фундамент НПЗ STAR. Генеральным подрядчиком по строительству завода выступает альянс компаний Tecnicas Reunidas SA, Saipem SpA, GS Engineering & Construction Corp и Itochu, с которым в мае 2013 года был подписан EPC контракт (Engineering, procurement and construction).

В июне 2014 года компания SOCAR Turkiye Enerji подписала кредитные соглашения с 23 коммерческими банками о финансировании проекта строительства НПЗ STAR. Объем привлеченных средств составил $3 млрд 290 млн.

На НПЗ планируется осуществлять переработку таких сортов нефти как Azeri Light, Kerkuk и Urals. Строительство завода позволит обеспечить сырьем нефтехимический комплекс Petkim и обеспечить SOCAR выход на большой средиземноморский рынок со своим дизтопливом и авиакеросином, а также сырьем для химической промышленности.

На заводе ежегодно будет производиться 1,6 млн тонн нафты, 1,6 млн тонн реактивного топлива, 4,8 млн тонн дизельного топлива с очень низким содержанием серы, 700 тыс. тонн нефтяного кокса, 420 тыс. тонн смешанного ксилола, 480 тыс. тонн риформата и 160 тыс. тонн серы.

SOCAR ожидает ежегодный доход от деятельности НПЗ «STAR» составит $500 млн.

Petkim Petrokimya Holding, основанный 3 апреля 1965 года, является ведущим нефтехимическим комплексом Турции. Комплекс выпускает этилен, полиэтилен, поливинилхлорид, полипропилен и другую нефтехимическую продукцию, которая используется в производстве пластмасс, текстильных изделий и других потребительских и промышленных товаров.

Акции Petkim котируются на Стамбульской фондовой бирже.

Глава SOCAR Turkiye Enerji Заур Гахраманов ранее заявил, что компания планирует в 2021 году осуществить первичное публичное предложение (IPO). Однако более точные сроки будут зависеть от рынка.

В настоящее время у инвесторов находится только 13% акций SOCAR Turkiye Enerji, 87% принадлежит SOCAR.

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