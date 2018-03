В Шеки в отеле Marxal Resort&Spa прошел финал национального конкурса Beauty of the World Azerbaijan 2018, организованного при содействии World Beauty Congress, сообщили Trend организаторы.

Шоу — программа началась с танца финалисток, который они подготовили вместе с шоу-балетом Nero. 20 девушек из различных регионов страны представили презентации о родном крае, истории, культуре и традициях, рассказали о своих увлечениях. Ведущим вечера был актёр и телеведущий Фариз Ильясов.

В состав жюри вошли — президент World Beauty Congress Замир Гусейнов, народная артистка Азербайджана Малейка Асадова, директор проекта Beauty of the World Azerbaijan Нармин Сафарова, певица и телеведущая Нура Сури, актер и телеведущий Шахрияр Абилов, победитель «Turkvision 2013» Фарид Гасанов, редактор журнала L’Officiel и эксперт моды Айхан Мусаханли, официальный фотограф проекта Руслан Мамедов.

В итоге голосования первое место досталось 25-летней Эльнаре Гусейновой из города Нефтчала, которая будет представлять Азербайджан на международной арене. Корона ручной работы была предоставлена чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы по макияжу Зульфией Тагиевой. Второе место — 21-летняя Эльнара Бабаева (Сальян), третье — 18-летняя Нигяр Велиханова (Гусар).

Специальные номинации: Miss Charming – Ольга Озеранская (Исмаиллы), Miss Personality – Алина Назарова (Астара), Best Model – Джамиля Вехова, Miss Popularity – Айсель Манафова (Джалилабад), Best Photo Model – Севиндж Пирбашева (Баку), Best Evening Gown — Эльнара Бабаева (Сальян).