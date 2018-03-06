У сближения Грузии с Арменией наметились настолько резвые обороты, что о них заговорили, как о новом тренде региональной политики. А если еще взять во внимание сопутствующий им возвышенно эмоциональный фон, то вовсе напрашивается резон говорить об идиллии, воплощающей душераздирающее братание.

Все бы ничего, если б не одно экстраординарное обстоятельство. Будучи стратегическим партнером Баку и Анкары, Тбилиси идет в объятия к Еревану наперекор интересам тех, кому не малым обязан. Фактически Грузия протягивает Армении спасательный круг. Об этом недвусмысленно говорит и последняя сногсшибательная новость, согласно которой Тбилиси готовится открыть для Еревана транзит через оккупированный Цхинвальский район (Самачабло).

Странная лояльность грузинской властной элиты к шалостям агрессора наводит на тревожные мотивы. Шокирует толерантность Тбилиси перед лицом неприкрытой заинтересованности армян сбить стратегические прицелы в региональной расстановке.

Алчность и кровожадная настроенность Еревана, его нацеленность присвоить все и вся, не может оставаться незамеченной. Разговор не о Карабахе, и даже не о Джавахетии, где также слышна сепаратистская волынка. Растущие аппетиты настроены на Абхазию с Южной Осетией.

Два региона, насильно отторгнутые от Грузии, сегодня представляют собой зоны непредсказуемости, где армянские раскольники мутят воду и отрабатывают тактику извлечения выгоды от несчастья ближнего. Ереван зримо осуществляет ловкий трюк двойной кражи, убаюкивая при этом бдительность того, кого обкладывает медоточивыми заверениями о преданности и братстве.

Фактически Армения ворует уже ворованное, и при этом оправдывается тем, мол, мало что решает в регионах с высокой температурой. В самом-то деле именно армяне являются разводящими игры без правил, чтобы под шумок выбить для Еревана деблокирование.

Не замечать гнусавой игры невозможно. Например, в Абхазии армянский сегмент полностью правит балом, и, как результат, Сухум все больше отдаляется от Тбилиси. Фокус внимания наведен на открытие железнодорожного сообщения из России до Армении. В Южной Осетии дублируется аналогичный сценарий.

Получается, что Армения, используя уязвимость соседа, таранно идет на то, чтобы решить свои проблемы. Правда, в обоих случаях обещает грузинской стороне большие дивиденды от транзита своих товаров в Россию. Но небезынтересно спросить у грузинских лидеров – а стоит ли игра свеч? Резонность вопроса в свете преференций, которые Тбилиси реально имеет от многолетнего партнерства с Азербайджаном и Турцией, обретает четкую проекцию.

При этом президент Грузии Георгий Маргвелашвили, демонстрируя фальшивую верность идеалам добрососедства перед Баку, отказывается почтить память жертв Ходжалинского акта геноцида, а премьер Георгий Квирикашвили в три погибели кланяется жертвам мифического геноцида в Ереване. Неужели в Тбилиси все это считают естественным и допустимым? Не говорит ли это о том, что грузинские лидеры, злоупотребляя вниманием и тактом Баку, перегибают палку?!

Пока Азербайджан внимательно следит за развитием вульгарного сюжета, а грузинские лидеры изображают невозмутимость, положение обрастает тревожными нотками. Это о них высказывается экс-президент Михеил Саакашвили, который по праву является со-архитектором конфигурации здорового партнерства в регионе. Его усилия и труды заметно изменили геоэкономический ландшафт Грузии, ибо он адекватно отозвался на региональную реформенную программу при авторстве азербайджанского руководства.

«Мы все видим, какие испытания приходится претерпевать нашей стране – оставленные нами деньги полностью съедены, государственные институты расшатаны, и в них вернулась коррупция, превалирует криминал, ситуация в плане безопасности ухудшилась. Такой безнадежности не было даже во времена Шеварднадзе», — вот сжатая кардиограмма политического организма страны, которую вывел экс-лидер. А ведь рискованное братание с нечистой силой – это удар по грандиозной работе М.Саакашвили, которая оживила страну, отгородив ее от больного субъекта региона.

Раз экс-президент недвусмысленно говорит об угрозе разрушения государственности, стало быть, есть за что переживать. Шаги грузинских лидеров, идущие вразрез с логикой добрососедства, нанося вред отношениям с Азербайджаном, стали маслом по сердцу для армянской верхушки. И понятно почему. Ереван всегда негодовал по поводу дружеских отношений Тбилиси с Баку, и в эпицентре его ненависти всегда находился экс-президент Михеил Саакашвили. В нем армяне видели главного антигероя, много сделавшего для сближения Грузии с Азербайджаном и Турцией.

Поток азербайджанских и турецких инвестиций в страну во времена бывшего главы государства оказался судьбоносным. Сегодня же, когда в грузинской власти ревизионисты творят чудеса, происходят непредсказуемые трансформации. Беспокойство Саакашвили зиждется не на пустой почве. Ему есть за что и по какому поводу переживать.

Ну а в Баку на этот счет есть особое мнение, и оно даст о себе знать в надлежащей манере.

Тофик Аббасов, автор Minval.az