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Танец фермера в загоне для коз посмотрели миллионы людей Мужчина 15 лет назад получил травму позвоночника и перенёс несколько операций
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В интернете высмеяли «играющего» на баяне Трампа Как говорила героиня одного очень популярного советского фильма, "Можно и зайца научить курить"
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Жуткая сцена: баран атакует пастушку Жуткая сцена попала на видеорегистратор в Германии.
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В Хорватии вандалы осквернили памятник Юрию Гагарину В столице Хорватии — Загребе — вандалы повредили памятник Юрию Гагарину.
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Коты и новогодние елки Каждый кошатник знает, где сидит его питомец в новогодние праздники. Правильно — на ёлке.
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Вин Дизель назвал видеоблогершу сексуальной и прервал интервью Голливудский актер Вин Дизель не смог сдержать эмоций во время интервью с бразильской видеоблогершей Карол Морейрой (Carol
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Пародия на рождественскую встречу Дональда Трампа и Владимира Путина В новом выпуске комедийного шоу Saturday Night Live на телеканале NBC вышла пародия на рождественскую встречу Дональда Трампа и Владимира Путина. Дождь перевел для вас самый смешной фрагмент.