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В Кувейте телеведущий в прямом эфире поджег гостя Ведущий комедийного шоу на кувейтском телевидении Яссем Раджаб (Jassem Rajab) в прямом эфире поджег приглашенного в его
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Турция, пенсионеры, снежный холм и тазики Веселая затея в Эрзуруме
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Дональд и Мелания Трамп исполнили первый танец на балу Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп в пятницу, 20 января, на Балу Свободы после
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Азербайджан чтит память шехидов 20 января Фоторепортаж
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Танец фермера в загоне для коз посмотрели миллионы людей Мужчина 15 лет назад получил травму позвоночника и перенёс несколько операций
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В интернете высмеяли «играющего» на баяне Трампа Как говорила героиня одного очень популярного советского фильма, "Можно и зайца научить курить"
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Жуткая сцена: баран атакует пастушку Жуткая сцена попала на видеорегистратор в Германии.