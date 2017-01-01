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В Китае девочка трагически погибла, выпав с аттракциона Трагический инцидент произошел в парке аттракционов Zhaohua в уезде Фэнду.
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Зачем карабахский армянин в Баку поменял имя и фамилию Его судьба до сих пор остается загадкой для историков
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Крупнейшее в мире «кладбище» авиатехники В ВВС США местность носит кличку «Могильник»
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Красоты ралли «Дакар» Невероятно красивый и сложный ралли-рейд. В этом году «Дакар» впервые приехал в Парагвай. И заинтересовал местных жителей.
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Как должен выглядеть Трамп по версии журнала GQ Образ Дональда Трампа вызывает много вопросов.
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В Кувейте телеведущий в прямом эфире поджег гостя Ведущий комедийного шоу на кувейтском телевидении Яссем Раджаб (Jassem Rajab) в прямом эфире поджег приглашенного в его
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Турция, пенсионеры, снежный холм и тазики Веселая затея в Эрзуруме