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Вин Дизель назвал видеоблогершу сексуальной и прервал интервью Голливудский актер Вин Дизель не смог сдержать эмоций во время интервью с бразильской видеоблогершей Карол Морейрой (Carol
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Пародия на рождественскую встречу Дональда Трампа и Владимира Путина В новом выпуске комедийного шоу Saturday Night Live на телеканале NBC вышла пародия на рождественскую встречу Дональда Трампа и Владимира Путина. Дождь перевел для вас самый смешной фрагмент.
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Пирог с мясом и картофелем запустили в стратосферу Это первый в мире пирог, который был запущен так высоко
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Путин и Абэ босиком 16 декабря, во второй день визита российской делегации в Японию, премьер-министр Синдзо Абэ и президента РФ Владимир
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Авторы World of Tanks анонсировали игру про спецназ Анонс шутера от третьего лица »Калибр» состоялся на специальной пресс-конференции Wargaming, организованной в рамках фестиваля WG Fest,
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Новый рекорд по сборке кубика Рубика на скорость Когда стало понятно, что установлен новый мировой рекорд, бывший чемпион взялся за голову и опустился на стол
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National Geographic презентовал фильм о леопардах в Азербайджане 8 декабря в 20 часов на телеканале Nat Geo состоялась презентация фильма известного натуралиста, фотографа и кинодокументалиста Адриана Стерна.