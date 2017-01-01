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kh-composite-ride-accident Screenshot_1 Screenshot_1 Dakar Rally - 2017 Paraguay-Bolivia-Argentina Dakar rally - 39th Dakar Edition - Eighth stage from Uyuni, Bolivia to Salta, Argentina 10/01/17. Alberto Rodrigo Gutierrez of Bolivia drives his Toyota with his copilot Joan Rubi. Picture taken January 10, 2017. REUTERS/Ricardo Moraes TPX IMAGES OF THE DAY Screenshot_1 Screenshot_13 Screenshot_1