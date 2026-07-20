Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) объявило о введении морской блокады в отношении Саудовской Аравии. Об этом сообщил официальный военный представитель движения Яхья Сариа.

По его словам, хуситы вводят запрет на морское судоходство, связанное с Саудовской Аравией, руководствуясь принципом «осада за осаду». Как отметил Сариа, решение вступило в силу сразу после официального объявления.

Представитель движения заявил, что хуситы готовы к дальнейшей эскалации конфликта в случае ответных действий со стороны Эр-Рияда. Он подчеркнул, что любые шаги Саудовской Аравии, которые движение сочтет эскалацией, встретят «жесткий ответ».

Кроме того, «Ансар Аллах» призвало своих сторонников продолжить всеобщую мобилизацию, заявив о полной готовности к любому развитию событий.