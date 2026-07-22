Бывшего модельного агента и модного фотографа Даниэля Сиада, которого называют предполагаемым сообщником скандально известного Джеффри Эпштейна, нашли мертвым во Франции. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на источники.

«Даниэль Сиад был найден мертвым у себя дома», — говорится в материале.

Как отмечает телеканал, французская полиция начала расследование, причины смерти Саида на данный момент остаются неясны. Уточняется, что Сиада подозревают в подборе девушек для Эпштейна с целью сексуальной эксплуатации.

The Guardian писала, что Даниэль Сиад упоминается в опубликованных документах по делу Эпштейна более тысячи раз. Сиад работал в модельной индустрии как скаут: он искал новых моделей и знакомил их с агентствами.

Из дела Эпштейна следует, что он передавал финансисту информацию о некоторых из них — фотографии, возраст, внешние данные. Он поддерживал с Эпштейном регулярные контакты и получал от него денежные переводы. В течение десяти лет он регулярно писал Эпштейну о своих поездках по Восточной Европе и другим странам, где «присматривал подходящих молодых женщин для встреч с Эпштейном», отмечало издание, изучив их переписку.