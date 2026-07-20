Армения все активнее демонстрирует курс на углубление военно-технического сотрудничества с США. После заявлений посла Армении в Вашингтоне Нарека Мкртчяна о том, что Ереван получил возможность закупать американские оборонные технологии, возник вопрос о возможной трансформации системы безопасности на Южном Кавказе. Однако, по мнению депутата Милли Меджлиса Азербайджана, политолога Расима Мусабекова, которое он высказал в беседе с Minval Politika, пока эти заявления, вероятнее всего, отражают политические намерения, чем реальные изменения военно-политического баланса.

По словам эксперта, говорить о том, что Соединенные Штаты постепенно вытесняют Россию из армянской оборонной сферы, сегодня преждевременно: «Нет, не думаю, что сегодня США могут заместить Россию в оборонной сфере. В Армении пока большая часть вооружений — российского производства. На территории страны остаются российские военные базы — в Гюмри и авиабаза на аэродроме «Эребуни» в Ереване с истребителями МиГ-29 и вертолетами, а вся система ПВО Армении интегрирована в российскую систему и управляется российскими военными».

Вместе с тем он обращает внимание, что возможности Москвы объективно сократились.

«Россия сегодня не способна не только бесплатно передавать вооружения, как это происходило почти три десятилетия, но зачастую не может выполнить даже оплаченные Арменией заказы. Вооружение требуется самой России для войны в Украине. Именно поэтому Армения диверсифицирует свои закупки, обращаясь к Франции, Индии, Китаю, Ирану. Но американского вооружения там пока нет», — подчеркнул депутат.

По оценке Мусабекова, разговоры о возможном изменении военного баланса на Южном Кавказе пока не имеют под собой серьезных оснований. Он напоминает, что на протяжении многих лет США оказывали Азербайджану значительно более существенную военно-техническую помощь, чем Армении, хотя речь никогда не шла о поставках летального оружия.

«Если посмотреть на период с 2001 по 2022–2023 годы, объем военно-технической помощи США Азербайджану в несколько раз превосходил помощь Армении. Нам поставлялось оборудование для усиления контроля над воздушной, морской и сухопутной границей, современные навигационные системы для военных аэродромов, оборудование, необходимое для обеспечения транзита по стандартам НАТО. Но смертоносное оружие США не поставляли ни Азербайджану, ни Армении», — отметил он.

Поэтому, считает парламентарий, говорить о том, что возможное сотрудничество Вашингтона и Еревана уже сегодня способно изменить баланс сил в регионе, оснований нет.

Комментируя возможную реакцию Ирана, собеседник отметил, что Тегеран традиционно болезненно воспринимает любое военное взаимодействие соседних государств с Соединенными Штатами.

«При нынешних отношениях Ирана и США, когда фактически продолжается их противостояние, в Тегеране очень чувствительно относятся к любым военным связям стран региона с Вашингтоном», — сказал он.

При этом эксперт полагает, что определенные рамки для сотрудничества Армении с США все же существуют. По его словам, если речь не идет о появлении американских военных объектов непосредственно у иранской границы, подобное взаимодействие вполне может развиваться. В качестве примера он приводит Азербайджан и Грузию, которые также выстраивали сотрудничество с США, не создавая при этом прямого военного присутствия Вашингтона в регионе.

Отдельно депутат прокомментировал заявления армянской стороны о том, что расширение сотрудничества с США является частью мирной повестки.

По его мнению, пока эти заявления не оказывают никакого практического влияния на переговорный процесс между Баку и Ереваном: «Пока все сводится к заявлениям армянских представителей. В реальности это ничего еще не меняет и поэтому никак не отражается на переговорном процессе между Азербайджаном и Арменией».

Он отметил, что Азербайджан внимательно отслеживает закупки Арменией вооружений во Франции, Индии и других странах, однако они пока не способны изменить существующий военный баланс.

«Военный баланс со всей очевидностью остается на стороне Азербайджана. Поэтому даже гипотетическое военно-техническое сотрудничество Армении и США серьезно повлиять на процесс армяно-азербайджанской нормализации не может», — подчеркнул эксперт.

Не склонен политолог и переоценивать перспективы дальнейшего расширения американо-армянского сотрудничества — в сферах подготовки военных кадров, кибербезопасности или разведки.

По его словам, пока речь идет, скорее всего, о политических заявлениях, чем о конкретных программах.

«Да, возможно, образовательные программы, подготовка специалистов, различные тренинги будут развиваться быстрее, чем реальные поставки вооружений. Но говорить сегодня о масштабной американской военной помощи Армении преждевременно», — отметил он.

В качестве примера Мусабеков привел опыт Грузии времен Михаила Саакашвили.

«Даже тогда, когда Грузия находилась под серьезной угрозой со стороны России, США не оказали ей какой-то чрезвычайно масштабной военной помощи. Передавались отдельные образцы техники, определенное количество вооружений, но ничего сопоставимого с тем, о чем сейчас говорят применительно к Армении», — сказал депутат.

По его мнению, трудно ожидать, что Вашингтон будет действовать значительно активнее в отношении страны, которая сохраняет на своей территории российские военные базы и формально остается военно-политическим союзником Москвы.

Комментируя вопрос о 907-й поправке, Мусабеков отметил, что Баку продолжает добиваться ее окончательной отмены, однако при этом напомнил, что действие ограничений уже приостановлено решением президента США: «Президент Трамп остановил действие 907-й поправки. Поэтому препятствий для развития военно-технического сотрудничества с Азербайджаном сегодня нет».

По словам депутата, Азербайджан не находится в менее выгодном положении по сравнению с Арменией. Более того, как подчеркнул политолог, финансовые возможности Баку позволяют закупать современные вооружения и технологии в значительно большем объеме.

«У Азербайджана есть финансовые ресурсы, которые позволяют приобретать современную военную технику, в том числе американскую. И эти возможности значительно выше, чем у Армении. Поэтому изменить баланс сил в регионе мы никому не позволим», — резюмировал Мусабеков.