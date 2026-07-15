Об энцефалите в РК и малярии в РТ; о причине гибели тюленей на Каспии; поклёпах на Астану; о том, в кайф ли жизнь казахстанцам; превратится ли парламент Кыргызстана в советскую витрину; почему Лукашенко зазывает узбеков в Беларусь и что обещает; чем Грузия привлекает Ташкент; отчего «парится» Таджикистан, а также ином – в нашем обзоре.

Вспышка редкого штамма лихорадки Эбола обнажила крах глобальной медицины, но жителям Центральной Азии стоит бояться не тропических вирусов, а более привычных, однако зачастую лишь немногим менее опасных заболеваний, пишет «Восточный экспресс 24». До региона африканская лихорадка ещё не добралась, «И, судя по всему, благодаря жёстким и грамотным действиям местных властей, этот тропический кошмар не пересечёт наши границы».

Впрочем, отмечает издание, «в регионе хватает собственной, домашней заразы, которая не требует трансатлантических перелётов, чтобы убивать»: в Казахстане аномально ранняя весна в этом году разбудила полчища клещей – в республике зафиксировано уже 24 случая тяжёлого энцефалита, а к медикам с укусами обратились более 13 тыс. человек, почти половина из которых — дети. Эпидемиологи тревожатся: «клещевой энцефалит бьёт по нервной системе, оставляя людей инвалидами на всю жизнь».

А в Таджикистан вернулась несколько подзабытая малярия. По информации «Азия-плюс», зарегистрировано 7 случаев заболевания. Минздрав страны сообщает, что все случаи малярии являются завозными. Из заболевших – один гражданин РТ, остальные – иностранцы, прибывшие из стран Африки и Афганистана.

В ведомстве пояснили: малярия — опасное для жизни инфекционное заболевание, вызываемое паразитическими простейшими рода Plasmodium. Оно передаётся человеку преимущественно при укусах инфицированных комаров рода Anopheles.

Кроме того, по сравнению с первым полугодием 2025 года в стране выросла заболеваемость лейшманиозом. Если в прошлом году было зарегистрировано 28 случаев, то в этом — 38. Увеличилась также заболеваемость острым вирусным гепатитом С и менингитом.

Почему на Каспии массово гибнут тюлени? Ответ на этот вопрос дало министерство сельского хозяйства Казахстана, передаёт Atameken Business. Как считают в ведомстве, из-за подземных процессов на дне Каспия происходит выброс природных газов, поэтому тюленям не хватает кислорода (асфиксия). Инфекционных заболеваний у выброшенных на берег животных не обнаружено.

Версию, в соответствии с которой тюлени гибнут из-за активной добычи нефти на Каспии, специалисты опровергли. Между тем за последние 4 года в регионе погибло почти 3 500 морских млекопитающих (речь о всей акватории Каспийского моря).

Казахстан

МИД РК опроверг сообщения о якобы запуске дронов с территории страны в сторону России, атаковавших Омскую область РФ. Подобные заявления ведомство расценивает как провокационные. Подчёркивается, что Казахстан «неукоснительно соблюдает международное право и обязательства, касающиеся региональной безопасности».

«В последнее время в отдельных СМИ распространяются провокационные заявления о якобы возможном использовании территории Республики Казахстан для запуска беспилотных летательных аппаратов, применённых при атаке на объекты на территории Российской Федерации. Указанные утверждения не соответствуют действительности и не подтверждаются никакими данными или фактами», — говорится в заявлении МИД.

В нем также подчёркивается, что подобные публикации направлены на искажение традиционно дружественного характера казахстанско-российских отношений. И поясняется: «Территория Казахстана, воздушное пространство и инфраструктура не могут использоваться для осуществления действий, направленных против других государств».

Отметим, что после атаки беспилотников на Омскую область РФ в ряде российских СМИ появились публикации с предположениями, что дроны запустили с территории Казахстана.

Национальный железнодорожный оператор Казахстана KTZ Express запустил регулярный круговой контейнерный маршрут, связывающий Китай, Россию и Казахстан. По сообщению компании «Қазақстан темір жолы», новая логистическая схема предусматривает движение гружёных контейнерных поездов из Китая в Московскую область. После разгрузки составы следуют на север Казахстана, где контейнеры вновь загружают зерном и отправляют обратно в Китай.

Один рейс занимает около 20 суток. Ожидается, что запуск регулярного кругового маршрута позволит повысить эффективность международных грузоперевозок, сократить время простоя контейнеров и увеличить объёмы торговли между Китаем, Казахстаном и Россией.

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов сообщил о выполнении совместно с Россией 122 совместных проектов в рамках индустриальной кооперации двух государств. Объём инвестиций составил 22,4 млрд долларов. А общий портфель сотрудничества между РК и РФ насчитывает 177 проектов на сумму около 53 млрд долларов. Уже реализованные проекты охватывают машиностроение, металлургию, химическую и нефтегазохимическую промышленность, выпуск современных строительных материалов, и т.д.

Согласно международному рейтингу Numbeo (глобальная краудсорсинговая база данных о стоимости и качестве жизни в разных городах и странах мира), самыми дорогостоящими для проживания городами в Центральной Азии признаны Алматы и Астана. В выборку рейтинга вошли 547 населённых пунктов мира.

Методология расчёта основана на ценах на продукты питания (включая рестораны), расходы на транспорт, коммунальные услуги, недвижимость. Абсолютным лидером в дороговизне проживания признан Цюрих (Швейцария). Наиболее доступный сегмент заняли 19 индийских городов.

Алматы — на 409-ой позиции, Астана – на 469-ом месте.

Между тем, сообщают СМИ Казахстана, цены на бензин в республике вдвое дешевле среднемирового уровня. Литр бензина марки АИ-95 в среднем стоит 0,687 доллара США (первая декада июля), то есть ощутимо ниже, чем в большинстве ближних стран.

Отмечается, что невысокая стоимость топлива выгодна для казахстанских владельцев автомобилей, однако она повышает риски нелегального вывоза бензина в соседние государства. Соответственно, в Казахстане действует ограничение на экспорт нефтепродуктов; контроль на границах усилен.

Большинство населения Казахстана удовлетворено своей жизнью. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования компании DATAmetrics, проведённого по заказу Казахстанского института стратегических исследований, передаёт inbusiness.kz. В опросе приняли участие 8 тыс. жителей старше 18 лет из всех регионов страны, включая крупные города, такие как Астана, Алматы и Шымкент.

Согласно данным опроса, «удовлетворённых» — 95,2%, из них 63,3% заявили, что полностью довольны, а 31,9% — скорее удовлетворены. Недовольными своей жизнью оказались 4,5% респондентов.

Положительные оценки также касаются материального положения семей. 67,6% участников исследования отметили улучшение финансовой ситуации за последний год. Почти треть опрошенных (29,8%) считает, что положение их семьи определённо стало лучше, ещё 37,8% говорят о скорее положительных изменениях. При этом 25,5% респондентов сообщили, что материальное положение семьи не изменилось, а 6,6% указали на ухудшение.

Оптимистично казахстанцы смотрят и на ближайшее будущее. Почти 8 из 10 опрошенных (78,6%) ожидают, что через год будут жить лучше, чем сейчас. Значительного улучшения ждут 45% участников опроса, а 33,6% рассчитывают на постепенные позитивные изменения. Не ожидают изменений 15,9% респондентов, а ухудшение своего положения прогнозируют 3,4%.

Ценовое агентство Argus информирует, что целевые показатели добычи товарного газа в Казахстане пересмотрены в сторону существенного понижения по сравнению с уровнями годичной давности. Теперь власти прогнозируют добычу 31,3 млрд кубометров к 2030 году, и до 35,5 млрд к 2035-му.

Сообщается также, что новые ориентиры ниже, чем в программе развития газового сектора от июня 2025 года, когда добыча закладывалась в объёме 34,4 млрд кубометров к 2029 году. Причины снижения правительством страны не называются. Ожидается, что рост добычи начнётся с будущего года, когда заработают новые газоперерабатывающие мощности на нефтяных проектах Кашаган и Жанажол.

Кыргызстан

Президент республики Садыр Жапаров лишил парламент контроля над референдумами и ввёл систему цифрового голосования. Как пишет Eurasia Today, глава государства подписал новую редакцию Конституционного закона о референдуме, согласно которой он получает право объявлять всенародное голосование по личной инициативе.

Также, на фоне масштабного перераспределения сил, «вводится и технологическая революция — легализация дистанционного и электронного голосования». Издание задаётся вопросом: «Поможет ли новый закон укрепить стабильность или окончательно превратит парламент в декоративный орган?»

В соответствии с нововведением, на референдум могут выноситься проекты Конституции КР; законов, в том числе о внесении изменений в Конституцию, а также другие вопросы государственного значения. На референдум не могут выноситься следующие вопросы: войны и мира; досрочного прекращения или продления срока полномочий президента, депутатов парламента; назначения досрочных выборов президента, депутатов законодательного органа, либо перенесения сроков проведения таких выборов; изменения светского характера государства, унитарности и территориальной целостности КР; введения военного или чрезвычайного положения; прочие.

Референдум не проводится в условиях военного или чрезвычайного положения, введённого на всей территории Кыргызстана или в отдельных местностях. Закон вступает в силу 21 июля сего года.

Узбекистан

Узбекистан и Беларусь установили отношения стратегического партнёрства – соответствующий документ подписан в ходе официального визита президента РУз Шавката Мирзиеева в РБ. Президент последней – Александр Лукашенко – назвал это событие «историческим шагом». Документ, пояснил он, официально закрепляет высокий уровень двусторонних отношений, основанных на принципах равноправия, взаимного уважения, доверия и учёта интересов друг друга.

По итогам переговоров президентов подписан пакет документов, в числе которых — дорожная карта по развитию торгово-экономического сотрудничества между Беларусью и Узбекистаном в множестве сфер.

Лукашенко пригласил граждан Узбекистана в Беларусь на работу вместе с семьями. Он заявил, что его стране нужны рабочие руки, и приезжающим могут предоставить медицинскую помощь и образование: «Воля президентов есть, поддержка есть, надо действовать».

Мирзиеев посетил Беларусь с делегацией из более 230 представителей узбекского бизнеса и руководителей регионов страны – состоялся бизнес-форум предпринимателей, наметивших области взаимовыгодного сотрудничества. На данном этапе известно, что Минский тракторный завод до конца года поставит в Узбекистан не менее 2 тыс. тракторокомплектов. А также и то, что в Нурафшане, совместно с одним из узбекистанских предприятий, организовано сборочное производство по выпуску тракторов BELARUS. Производственный потенциал составляет более 3 тыс. единиц в год.

По данным квартального обзора мирового газового рынка Международного энергетического агентства (МЭА), ожидается, что до конца года поставки российского трубопроводного газа в Узбекистан возрастут на 40% — до 10 млрд кубометров против 7 млрд кубометров годом ранее. Отмечается, что рост импорта имеет место на фоне продолжающегося снижения собственной добычи в Узбекистане.

По данным МЭА, в январе−мае 2026 года производство природного газа в Узбекистане сократилось на 14%, или на 2,6 млрд кубометров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Туркменистане за указанный период объем производства газа почти не изменился, а в Казахстане снизился на 8% (более чем на 1 млрд кубометров).

Власти Узбекистана изучают перспективы вложения средств в возведение масштабного глубоководного портового комплекса на территории Грузии (напомним, в начале июля в стране с государственным визитом находился президент РУз Шавкат Мирзиеев).

Как следует из заявления министерства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана, портовый комплекс на Черноморском побережье Грузии после ввода в эксплуатацию будет способен обслуживать любые классы судов и станет ключевым звеном системы глобальных транзитных путей. Планируется, что новый порт будет встроен в действующие логистические маршруты, в частности, в коридор Китай – Кыргызстан – Узбекистан. Эта интеграция должна существенно увеличить транзитные возможности и объёмы экспорта для всех стран региона.

Законодательная палата РУз утвердила закон об изменении узбекского алфавита на основе латиницы. Вместо 26 букв и трёх буквосочетаний он будет состоять из 28 букв и одного апострофа. Как пишет «Газета» (Узбекистан), законопроект не был опубликован для обсуждения. Ни в одном из трёх чтений ни один из депутатов не проголосовал против нововведения.

Таджикистан

Китайские специалисты после полугодового перерыва вернулись на строительство автодорожного участка Калаи-Хумб — Вандж трассы Душанбе — Хорог — Кульма (граница КНР). Сейчас на дороге работают 214 человек, 30 из которых – специалисты из Китая, сообщил «Азия-плюс» министр транспорта Таджикистана Азим Иброхи. Таджикская сторона попросила посла КНР в Душанбе об увеличении численности китайских специалистов, контролирующих соблюдение норм и стандартов прокладки дороги. По словам министра, завершение её строительства запланировано к октябрю текущего года.

При помощи китайских специалистов будут реабилитированы и другие участки трассы Душанбе — Кульма

Напомним, 30 ноября 2025 года в селе Шодак Дарвазского района ГБАО нарушители границы из Афганистана совершили вооружённое нападение на сотрудников китайской компании, задействованной на строительстве участка Калаи-Хумб — Вандж. Погибли двое граждан Китая, ещё двое получили ранения. После этого инцидента китайские сотрудники компании China Road and Bridge Corporation, которая является подрядчиком реабилитации участка, покинули место реализации проекта.

В Таджикистане в первом полугодии 2026-го геологи выявили новые проявления золота, меди, вольфрама, ванадия и редких металлов. Кроме того, по итогам государственной экспертизы часть запасов полезных ископаемых утверждена и поставлена на государственный баланс, сообщил на пресс-конференции начальник Главного управления геологии при правительстве Таджикистана Илхомджон Оймухаммадзода.

По его данным, геологоразведочные работы велись на нескольких участках РТ. На некоторых из них содержание золота составило до 3,7 грамма на тонну.

Геологи делают положительные прогнозы по перспективности ряда месторождений вольфрама, золота, серебра, ванадия и других, в том числе – редких полезных ископаемых. Точные объёмы утверждённых запасов и районы их залегания не уточняются.

Оймухаммадзода также рассказал, что Таджикистан активно занимется геологоразведкой собственных запасов нефти и газа, чтобы снизить зависимость от импорта топлива, в основном поставляемого Россией. Большинство проектов технически реализуются Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC). Китайские специалисты уже провели большой объём геофизических мероприятий на территории межгорной впадины между горными системами Памира, Гиссаро-Алая и Гиндукуша. Сейчас они занимаются сейсморазведкой, по результатам которой будет определено, где именно расположена наиболее перспективная структура для бурения. CNPC работает и на других территориях Таджикистана.