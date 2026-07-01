Заместитель министра иностранных дел Ирана по правовым и международным вопросам Казем Гариб-Абади, возглавляющий делегацию на переговорах в Катаре, провел встречу с премьер-министром и главой МИД эмирата шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

В ходе переговоров стороны обсудили ход реализации меморандума о прекращении боевых действий, а также существующие препятствия на пути выполнения его положений, передает ИРНА.

Особое внимание было уделено поиску механизмов ускорения реализации соглашения, касающегося ситуации в Ливане, и развитию двустороннего сотрудничества. В состав иранской делегации также вошли представители Центробанка и Министерства сельского хозяйства.

По итогам встречи в Дохе состоялся трехсторонний раунд переговоров с участием представителей Ирана, Катара и Пакистана, посвященный вопросам выполнения подписанного ранее документа.