Ракетный потенциал и возможности беспилотной авиации Ирана являются «красной линией» в вопросах национальной безопасности и не подлежат обсуждению. Об этом заявил исполняющий обязанности министра обороны и поддержки вооруженных сил Ирана Маджид Ибн-Реза.

«На встрече с членами экономического комитета парламента я подчеркнул, что оборонная мощь, ракетный и беспилотный потенциал Исламской Республики Иран — это «красная линия» нашей национальной безопасности. Эти темы не обсуждались и никогда не будут предметом переговоров», — приводит слова главы ведомства агентство ИРНА.

Ибн-Реза подчеркнул, что Тегеран намерен и дальше развивать свои военные возможности, опираясь исключительно на внутренний потенциал и собственные разработки.