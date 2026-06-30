Азербайджан может оказать Украине методическую помощь в проведении генетических исследований по поиску пропавших без вести.

Об этом заявил начальник Главного военно-медицинского управления Службы государственной безопасности, генерал-майор Руфат Алиев на международной конференции «Современные подходы к решению проблемы пропавших без вести лиц и усиление сотрудничества», сообщает Report.

По его словам, Министерство здравоохранения Украины обратилось к Азербайджану с соответствующим запросом.

«В ответ на обращение Министерства здравоохранения Украины мы сообщили о возможности оказания методической помощи в проведении генетических исследований и организации тренингов для специалистов», — сказал Алиев.

Генерал-майор подчеркнул, что современное оборудование, квалифицированные специалисты и накопленный опыт Лаборатории Центра генетических исследований при Главном военно-медицинском управлении СГБ создают широкую основу для международного сотрудничества в поиске пропавших без вести.