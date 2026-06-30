Не сочтите за банальность, но одним из самых трудных задач во взаимоотношениях является завоевание уважения и доверия. И это утверждение, как бы часто его ни повторяли, не теряет своей актуальности. И если в обыденной жизни этот аспект имеет важное значение, то в политической плоскости его значимость возрастает вдвойне. Если в быту ошибка может быть объяснена, сглажена или забыта, то в политике каждый неверный шаг фиксируется и имеет последствия. Именно поэтому в международных отношениях каждый жест, каждый сигнал и каждое принятое решение должны быть заранее выверены почти с ювелирной точностью, чтобы потом не пришлось расплачиваться за собственную безответственность.

Это в идеале. Но, к сожалению, никто и нигде не застрахован от тех или иных ошибок. Ошибки бывают везде и у всех – с этим фактом не поспоришь. Но когда «ошибки» носят не случайный, а системный характер, то это наводит на определенные мысли. И в таких случаях уместно вспоминать простое, но очень точное житейское правило: один раз — случайность, два — совпадение, а три — закономерность.

С подобной закономерностью Баку то и дело сталкивается в вопросе взаимоотношений с Москвой. Речь идёт уже не об отдельных эпизодах или единичных недоразумениях, а о повторяющемся фоне, который становится всё труднее игнорировать. Провокации, неуважительное и неподобающее отношение, порой вперемешку с имперскими амбициями, звучат не только из уст общественных деятелей, экспертов, СМИ и депутатов Госдумы, но и на более высоком уровне.

И вот буквально на днях мы стали свидетелями очередного такого эпизода, когда федеральный канал «Россия 1» выпустил сюжет, в котором бойцы «сво» были показаны в кадрах с нашивкой тетрисной тряпочки сепаратистов и надписью «Artsakh». А ведь редакция телеканала прекрасно знала и понимала, насколько чувствительна эта тема для Баку. На минутку допустим, что произошло досадное недоразумение (во что верится с трудом), но можно же было потом как-то сгладить ситуацию, объяснить, снизить напряжение. Но, к сожалению, реакция – ноль. Учитывая тот факт, что речь идет о государственном канале, не повели бровью и в Кремле, рассчитывая на русское «авось». Только этот самый «авось», который иногда работает в бытовых ситуациях, в политике чаще оборачивается обратным эффектом.

И вот после явной провокации заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин в интервью RTVI, как ни в чем ни бывало, бодрым и полным непонятного оптимизма тоном заявляет, что «возобновление работы «Русского дома» в Азербайджане отвечало бы интересам обеих сторон».

Напомним, что «Русский дом» в Баку прекратил работу в начале февраля 2025 года. Проект был закрыт из-за работы без официальной юридической регистрации и обвинений в связях со спецслужбами.

«Мы исходим из того, что после того, как мы совместными усилиями преодолели достаточно сложный, непростой период в наших отношениях, связанный с катастрофой азербайджанского пассажирского лайнера близ казахстанского города Актау в декабре 2024 года, необходимо — и это отвечало бы, на наш взгляд, интересам обеих сторон — в полном объёме восстанавливать наши связи, нарушенные в упомянутый период, включая и решение упомянутого вами вопроса. Так что над этим тоже будем работать», — заявил Михаил Галузин.

Судя по всему, либо господин Галузин просто не в курсе сюжета на канале «Россия 1», либо считает подобные эпизоды несущественными на фоне общей картины. И это ошибочный подход. Ведь, как говорил персонаж мультфильма «80 дней вокруг света» Фильяс Фог, «жизнь – цепь, а мелочи в ней звенья, нельзя звену не придавать значения».

Кроме того, не стоит представлять ситуацию вокруг инцидента со сбитым азербайджанским самолетом так, будто Москва делает Баку одолжение. Такое отношение только усиливает раздражение. В политике подобные формулировки всегда считываются очень внимательно, и любое неосторожное слово может усиливать напряжение вместо его снижения.

А в общем подобная, мягко говоря, наглость не может не удивлять. Посудите сами. Если под самым носом Кремля в отношении Азербайджана государственный канал допускает провокационные кадры, уверенный в своей безнаказанности, то о каком быстром и беспроблемном возобновлении деятельности «Русского дома» вообще может идти речь? Вопрос здесь, как вы понимаете, риторический.

Так что, несмотря на весь оптимизм Галузина, наш северный сосед в обозримом будущем о возобновлении работы «Русского дома» в Баку могут забыть. А что вы хотели, как аукнется, так и откликнется. Между прочим, русская народная пословица…