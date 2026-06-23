Армения старается диверсифицировать каналы импорта в страну, включая подачу интернета, для чего укрепляет сотрудничество с Азербайджаном. Об этом Minval Politika заявил депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов, комментируя договоренность, достигнутую между компаниями AzerTelecom и Telecom Armenia о транзите международного интернет-трафика через территорию Азербайджана.

По словам депутата, Азербайджан верен своей мирной повестке, внося вклад в формирование мира в регионе. Если учесть, что с 2025 года азербайджанское топливо уже экспортируется на рынок Армении, между странами сформировалось сотрудничество. Вдобавок Азербайджан снял все ограничения, связанные с транзитом грузов в Армению через свою территорию.

«Соглашение о транзите интернета в Армению должно характеризоваться как поддержка со стороны Азербайджана формированию устойчивого мира на Кавказе в целом. Конечно, с одной стороны, Армения пытается диверсифицировать импорт различных услуг, включая интернет. И в этом направлении, конечно, укрепляет сотрудничество с Азербайджаном, и мы это уже видим. С другой стороны, безусловно, подобные соглашения еще больше укрепляют геополитическую позицию Азербайджана. В целом последние соглашения подтверждают, что новый порядок, формируемый Азербайджаном, сулит перспективы сотрудничества для стран региона. И, безусловно, если Армения внесет изменения в Конституцию и мирный договор будет подписан в более короткие сроки, это в целом, особенно в результате реализуемой Азербайджаном деятельности, связанной с сотрудничеством, создаст новые возможности для экономического развития в регионе», — подчеркнул парламентарий.

Напомним, что AzerTelecom входит в Azerconnect Group — часть международной группы компаний NEQSOL Holding и реализует трансконтинентальный проект «Цифровой Шелковый путь».

Между тем, как заявил Minval Politika директор IT-компании Александр Тварадзе, транзит интернета в Армению имеет экономическое значение для Азербайджана, поскольку создает дополнительный источник дохода от международного трафика и укрепляет позиции страны как регионального телекоммуникационного хаба. В частности, прокладка Транскаспийского волоконно-оптического кабеля позволит Азербайджану укрепить позиции регионального телекоммуникационного хаба между Европой и Азией.

«А кроме того, Азербайджан в принципе получает дополнительный канал связи, например, с Ираном. То есть сейчас у нас есть прямой канал связи с Ираном, но как минимум в непредвиденных ситуациях он может оборваться. А тут за счет того, что у Армении есть каналы связи, например, с тем же самым Ираном, Грузией, то мы фактически получаем резервный выход», — пояснил эксперт.

Как подчеркнул Тварадзе, наличие нескольких международных каналов связи повышает устойчивость интернета Азербайджана, поскольку в случае сбоев трафик можно оперативно перенаправить по резервным маршрутам.

По словам Тварадзе, транзит интернет-трафика через Азербайджан имеет не только коммерческое, но и стратегическое значение. Чем больше международных каналов связи проходит через страну, тем выше доходы от транзита и тем привлекательнее Азербайджан становится для глобальных технологических компаний. Это позволяет быстрее обслуживать пользователей всего региона и способствует привлечению новых инвестиций в ИКТ-сектор.

Тварадзе считает, что наличие нескольких международных маршрутов передачи данных является важным фактором для размещения в стране дата-центров и кэширующих серверов таких технологических гигантов, как Google, Oracle и Amazon.

Кроме того, развитие цифровой инфраструктуры может превратить Азербайджан в важный транзитный узел для интернет-трафика между Европой и Центральной Азией. После завершения проекта Транскаспийского интернет-кабеля с подключением к Казахстану интерес к азербайджанским маршрутам могут проявить и другие страны региона, включая Туркменистан и Узбекистан.

«При грамотной организации транзита данных Азербайджан способен получать значительные доходы, используя свое выгодное географическое положение на пересечении международных маршрутов», — отметил эксперт.

Как отметил эксперт, Азербайджан уже имеет успешный опыт превращения своего географического положения в источник стабильных доходов. Ярким примером является нефтепровод Баку–Тбилиси–Джейхан и последующее развитие газотранспортных маршрутов в Европу.

За годы эксплуатации транспортно-энергетической инфраструктуры Азербайджан заработал значительные средства не только на экспорте своей нефти и газа, но и на их транзите. Страна последовательно расширяла сеть международных соединений, укрепляя свою роль как важного логистического и энергетического узла между Востоком и Западом. По аналогии с нефтью и газом, цифровой транзит может стать еще одним стратегическим источником доходов Азербайджана.