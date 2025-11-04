Крупный турецкий поставщик топлива Guzel Enerji повысил оптовые цены на дизельное топливо, сославшись на санкции, введённые Министерством финансов США против российских компаний «Лукойл» и «Роснефть». Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, Guzel Enerji, принадлежащая пенсионному фонду вооружённых сил Турции Oyak, с 3 ноября увеличила стоимость дизеля. Поводом для пересмотра цен стали ограничительные меры, введённые американским минфином 22 октября против двух ведущих российских нефтяных компаний и их дочерних структур.

Отмечается, что санкции США могут повлиять на цепочки поставок и стоимость нефтепродуктов, импортируемых Турцией.