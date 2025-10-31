Уже очень скоро, через неделю, Азербайджан отметит пятую годовщину своей блистательной победы в Карабахе. До сих пор это единственный прецедент на постсоветском пространстве, когда страна восстановила свою территориальную целостность военным путём, без внешней помощи. И, возможно, в эти дни совсем не хочется вспоминать тот период, когда 20% территории нашей страны находились под оккупацией. Но помнить события этого периода нужно. Особенно то, что происходило после 2014 г., когда конфликт в Карабахе начали планомерно «разогревать». Причём делалось это при помощи провокаций армянской стороны. В Ереване были уверены в своём военном превосходстве и строили планы новых территориальных захватов.

И вот что интересно. Как раз накануне очередной армянской провокации в Баку приходили в действие разного рода «независимые миротворцы», «пацифисты» или ещё кто-нибудь, которые начинали распространять в социальных сетях с разного рода «левых» аккаунтов лозунги и призывы против войны вообще. Смысл такой деятельности понятен: перед армянскими провокациями рассчитывали «размягчить» общественное мнение в Азербайджане и сделать так, чтобы желающих воевать было поменьше. Понятно, что та стратегия провалилась. Достаточно вспомнить, какое беспрецедентное единство продемонстрировал наш народ в 2020 году. Да и до этого тоже.

Ещё один пример. В Азербайджане объявлено о начале развития своего ВПК. До снайперских винтовок, бронетранспортёров, миномётов, лазерной техники ещё оставались годы. Но тут же нашлись живущие на гранты «эксперты», которые завопили: никакого своего военно-промышленного комплекса и военного производства у Азербайджана быть не может!

В Азербайджане стартует программа военного строительства. Закупаются новые образцы оружия, растёт военный бюджет, проводятся учения. Тут же в социальных сетях очередные «грантовые эксперты» вместе с разного рода троллями с «левых» аккаунтов начинают брызгать слюной: зачем нам весь этот дорогостоящий металлолом, это правительство воевать не будет (они, разумеется, точно знают, правда, непонятно, откуда), и вообще у наших солдат не хватит боевого духа. Интересно, как вся эта публика чувствует себя сегодня, после победы в Карабахе, и знают ли они, что такое стыд.

Ну, позволим себе и такой вопрос: это была самодеятельность? Или всей этой провокационной активностью кто-то дирижировал? Потому что слишком синхронно и «своевременно» она разворачивалась.

За этой публикой давно укрепилось название «пятая колонна». Термин родом ещё из гражданской войны в Испании в тридцатые годы XX века. Как утверждали, войска франкистов двигались на Мадрид четырьмя колоннами. Но основные надежды будущий «каудильо» Франко возлагал на «пятую колонну», как он называл своих сторонников в самом Мадриде. Гражданская война в Испании давно закончилась, эпоха Франко тоже, выражение «пятая колонна» осталось. Сегодня так называют разного рода публику, при помощи которой внешние силы пытаются распространить своё влияние на другие страны.

Здесь нужно расставить акценты и, если угодно, провести «красные линии». Каждая страна хочет обеспечить свои интересы. И куда продуктивнее использовать для этого культурные, гуманитарные, экономические связи, чем разного рода «дипломатию канонерок» или угрозы ракетного удара. Но одно дело — благополучная и законная коммерция, гуманитарные проекты и т. д., и совсем другое — попытки манипуляции во внутренней политике.

Строго говоря, защищаться от иностранного влияния государства тоже начали очень давно. Создавали свои национальные церкви, чтобы уйти из-под влияния тогда ещё всесильного римского престола, стремились не допустить втягивания своей страны в религиозные распри, поставить заслон на пути фашистских, коммунистических, да ещё бог знает каких идей… Уже в тридцатые годы в США был принят «закон об иностранных агентах». В Соединённых Штатах, где сам по себе лоббизм вовсе не считается преступлением, даже если лоббируются интересы иностранного государства, тем, кто этим занимается, было предписано зарегистрироваться соответствующим образом и соблюдать множество ограничений, в том числе на участие во внутренней политике и финансирование предвыборных кампаний. Аналогичные правила действуют и во многих других странах, чью демократичность никто не пытается ставить под вопрос. В большинстве стран мира привлекать иностранные деньги для финансирования своей предвыборной кампании — уголовное преступление.

Но сегодня существует множество других способов манипуляции общественным мнением и общественными процессами. И прежде всего — разного рода грантовые НПО и СМИ.

Азербайджан знает об этой угрозе далеко не теоретически. Причём с разных, скажем так, политических векторов. Ещё в девяностые годы, на заре независимости, о себе заявила Исламская партия Азербайджана, которая представляла собой платную иранскую агентуру. Партия была распущена решением суда, но разного рода проиранские группировки, в том числе вооружённые, создавать пытались и, по всей видимости, пытаются.

Очень много интересного можно рассказать и о попытках создать здесь сеть влияния западной «либеральной тусовки». Ещё с тех времён, когда небезызвестный Алекс Григорьевс прокачивал через своё представительство NDI в Баку деньги на «цветные революции», а получатели этих денег вербовали участников митингов и потасовок на Площади Фонтанов. Никакой «цветной революции», разумеется, не получилось — удалось только обеспечить не очень разборчивым СМИ драматичную телекартинку: «в Азербайджане разогнали митинг оппозиции». То, что участников этого митинга не набралось бы даже на приличный пикет, естественно, замалчивали. Потом, когда власти Азербайджана навели порядок с финансированием НПО и ужесточили правила финансовой отчётности, началась серия попыток переползти на брюхе границу с Грузией и завести в Азербайджан большие суммы наличных. Для финансирования подобной провокационной активности использовали корпункт радио «Свобода». Затем — схемы с оформлением «карточек на предъявителя» в некоторых грузинских банках. Именно так, в частности, финансировали разного рода Toplum TV и Abzas Media. Эти действия были бы наказуемыми в любой стране Запада. Но каждый раз стремление властей Азербайджана добиться соблюдения законов на своей территории вызывало форменную истерику у европейских институтов, и прежде всего Совета Европы, с обвинениями в недостаточном демократизме, нарушении прав человека, аресте «независимых журналистов»… Каким образом могли быть независимыми журналисты, живущие на иностранные гранты и вынужденные эти гранты постоянно отрабатывать, не поясняли.

Теперь в фокусе внимания уже другие персоны — и на другом геополитическом направлении. Небезызвестный Аднан Ахмедзаде, в числе прочего, создавал и свою медиаимперию. Контроль над СМИ пытался установить через своих подручных и Рамиз Мехтиев, в чьём списке будущего «Госсовета» оказались и представители радикальной оппозиции. Те самые, которые ещё недавно использовали в качестве информационных рычагов вроде бы прозападные грантовые СМИ, устраивали политические «обнимашки» с радикальными исламистами, а теперь бросились в объятия к любителям георгиевских ленточек и портретов Сталина. Если уж идёт торговля политическим имиджем, то она идёт до конца.

А теперь серьёзно. Оппозиция в любой стране для нормального функционирования демократического и политического процесса необходима. Общественные движения — тем более. Конечно, они могут критиковать власть, могут предлагать свои идеи, выдвигать своих кандидатов на выборах со своей платформой. Но если эта оппозиция или общественные активисты начинают заниматься выполнением иностранных политических заказов — это уже «пятая колонна». И неважно, как она при этом называется — «пацифисты», «феминистки» или ещё как-нибудь. И реакция тут должна быть соответствующей.

Важность этой задачи трудно переоценить. Особенно сейчас, когда наша страна проходит этап внутренней очистки — и от коррумпированных чиновников, и от тех, кто готов выполнять волю других государств — «политиков» и «идеологических групп», которые, назовём вещи своими именами, давно выродились в платную агентуру.

Именно эти силы сегодня представляют собой основное препятствие для реформ, укрепления государственности, развития демократии и гражданского общества, дискредитируя сами эти понятия.

Внутренняя политика под внешним управлением — крайне опасный сценарий для любой страны. И если на пути «пятой колонны» не будет поставлен надёжный заслон, Азербайджан рискует лишиться своего главного достижения — подлинной, а не формальной независимости.

А в этом случае под угрозой окажется всё остальное — и экономические проекты, и победа в Карабахе. Потеряв суверенитет, не стоит рассчитывать удержать территории. Именно так у нас украли победу в 1920 году — не без участия местной «пятой колонны».

Это урок, который нельзя забывать.