Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов, находящийся с рабочим визитом в Казахстане, 31 октября встретился со своим казахстанским коллегой, министром обороны генерал-лейтенантом Дауреном Косановым.

В ходе переговоров стороны отметили, что отношения между Азербайджаном и Казахстаном основаны на дружбе и братстве. Было обсуждено текущее состояние сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и других сферах, а также намечены новые направления развития партнерства.

Стороны провели детальный обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, и выразили готовность к дальнейшему укреплению взаимодействия между вооружёнными силами двух стран.

В знак признательности за вклад в развитие международного сотрудничества министр обороны Казахстана вручил Закиру Гасанову медаль «За вклад в развитие международного сотрудничества».

По итогам встречи между министерствами обороны Азербайджана и Казахстана был подписан план военного сотрудничества на 2026 год.