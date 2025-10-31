В Азербайджане – очередной, во всех смыслах, громкий арест. Силовые структуры провели операцию в Балакенском районе. Задержан глава исполнительной власти Ислам Рзаев и ещё несколько человек. Президент Азербайджана Ильхам Алиев уже освободил Рзаева от обязанностей главы исполнительной власти. Подробности уголовного дела не разглашаются, однако известно, что Рзаев обвиняется в коррупции.

Аресты глав исполнительной власти районов в Азербайджане уже были. Совсем недавно за решёткой оказался коллега Рзаева из соседнего Гахского района. И практически везде один и тот же малоприятный «набор»: коррупция, взятки, система поборов, пренебрежительное отношение к людям… Слишком многие главы ИВ вели себя как этакие «удельные князьки» и пребывали в полной уверенности, будто бы законы написаны для кого угодно, но не для них. И ошибались. Хроника громких арестов не оставляет сомнений: в Азербайджане никто не будет стоять над законом.

Более того, под арестом оказываются уже не только главы исполнительной власти. Несколько месяцев назад азербайджанская аудитория узнала об аресте Аднана Ахмедзаде, бывшего вице-президента SOCAR, с виду – процветающего нефтетрейдера, который на деле оказался мелким провокатором, выполнявшим иностранные заказы — от загрязнения азербайджанской экспортной нефти хлорорганическими веществами до помощи в обходе санкций, наложенных на Россию. И вот теперь новая, ещё более громкая сенсация – арест бывшего всесильного «аппаратчика» Рамина Мехтиева, который, как оказалось, готовил здесь ни много ни мало государственный переворот с расчётом на поддержку Москвы.

А тогда уже становится понятно: аресты в Балакене, точно так же как совсем недавно в Гахе, а ещё раньше – в других регионах Азербайджана, представляют собой не просто борьбу с коррупцией. В Азербайджане стартовал процесс масштабной «чистки», где под ударом оказываются все те, кто, подолгу занимая «хлебные» посты, занимался, назовём вещи своими именами, личным обогащением вместо работы на государство. А ещё — торпедировал процесс реформ и развития страны. Как показывает пример того же любителя георгиевских ленточек из Имишлинского района, значительную их долю составляют личные друзья и бизнес-партнёры всё того же Рамиза Мехтиева. Сколько ещё тех, кому он благодаря своему влиянию в административных структурах оказал протекцию при назначении на высокие посты, ещё предстоит выяснить.

Более того, именно такие фигуры, как один Ахмедзаде и Рамиз Мехтиев со своим письмом в Москву с планом госпереворота, заставляют рассматривать всю ситуацию под другим углом. Речь идёт не просто об антикоррупционной зачистке. В Азербайджане вычищают, назовём вещи своими именами, «пятую колонну».

А вот тут нужно расставить акценты. Выступать за развитие связей с другими государствами, особенно соседними, проводить бизнес-форумы, завязывать коммерческие контакты — всё это очень хорошо, позитивно и вполне легально. А вот выполнять иностранные заказы в политике — это уже прямое предательство, какими бы красивыми лозунгами оно ни прикрывалось. Особенно если речь идёт о людях, которые занимают государственные посты, пользуются определённым влиянием, располагают финансовыми ресурсами.

И если одни ограничиваются портретами Сталина и георгиевскими ленточками, то другие создают медиаимперии, пытаясь собрать под контроль идеологическую структуру государства, использовать средства массовой информации для сведения счётов, шантажа, «чёрного пиара». Но не учли, что подобные игры в Азербайджане уже не проходят — особенно при иностранном участии.