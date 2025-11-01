США отменили встречу Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште после того, как Россия направила Вашингтону меморандум с жёсткими требованиями к Украине. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники. В документе МИД России потребовал устранить «коренные причины» конфликта, они снова потребовали территориальных уступок со стороны Киева, сокращения вооруженных сил Украины и гарантий, что она никогда не вступит в НАТО. После этого состоялся разговор госсекретаря Марко Рубио с Сергеем Лавровым, по итогам которого США пришли к выводу, что Москва не готова к переговорам.

По данным источников, Трамп был разочарован позицией Кремля. Решение об отмене саммита стало итогом смены курса Белого дома, ранее отказавшегося от поставок Украине ракет Tomahawk.

Ситуацию для Minval Politika прокомментировал политический аналитик из Израиля, эксперт Леонид Пастернак.

«Внешние контуры этих переговоров в конечном итоге сложились не в пользу тех целей, которые были заявлены администрацией Трампа. Соответственно, любые уступки по ключевым вопросам мирного урегулирования Белый дом воспринимает как возможность для Москвы выиграть дополнительное время», — считает эксперт.

Трамп, допустил политолог, полагал, что навыки ведения бизнеса в жестких финансово-экономических условиях можно успешно применять и на переговорах с Россией.

«Однако дипломатический реверанс, в отличие от делового, американскому президенту явно дается с большим трудом», — сказал Пастернак.

Что касается публикации Financial Times, аналитик отметил, что журналисты, скорее всего, ссылаются на источники, близкие к Белому дому и российской переговорной делегации.

«Нет оснований не верить этой публикации, потому что срыв встречи в Будапеште выглядит именно как внезапное разночтение дальнейшего процесса урегулирования конфликта между Россией и Украиной. То есть Кремль мог добавить новые вводные, которые абсолютно расходятся с представлениями США и их союзников о том, как именно должен выглядеть режим прекращения огня, а главное — под чьи гарантии этот режим вступит в силу», — сказал эксперт.

Вполне можно говорить о торговле, считает политолог.

«Нужно понимать, что подготовка саммита в Будапеште — это попытка обозначить для России выгодные позиции, закрепить документально свои позиции на поле боя. Для США такая встреча — подтверждение собственного статуса «мирового полицейского», то есть, по сути, сохранения статус-кво в международной политике. Поэтому большая дипломатия здесь, к сожалению, уступает свое место примитивному торгу», — убежден Пастернак.

Комментируя запросы российской стороны в отношении Украины, собеседник указал на то, что смягчение требований вряд ли может изменить ситуацию: «Если Трамп не видит очевидной для себя выгоды, то любые уступки будут бесполезны. Всегда нужно помнить, что для президента США эти переговоры — своеобразный деловой challenge, где успех коррелирует не с денежной прибылью, а расширением внешнеполитического влияния. Полное разрешение военного вопроса в пользу США — это действительно достижение. Но любой другой результат нивелирует этот аспект».

Эксперт считает, чтобы Москва и Вашингтон пришли к консенсусу, нужно создать для этого атмосферу разрядки.

«И только затем согласовывать переговорные пункты», — добавил он.

Также политолог высказался относительно связи российской позиции с тем, что США не решились на отправку в Украину Tomahawk.

«Думаю, тут все должно быть наоборот. Если бы в Украине действительно оказались «Томагавки», то Россия отреагировала бы крайне жестко и бескомпромиссно. Однако нерешительность Трампа в данном случае играет на руку переговорам. Полагаю, что даже несмотря на отмену встречи в Будапеште, эта опция по-прежнему доступна обеим сторонам», — сказал Пастернак.

Кроме того, эксперт считает, что поставки крылатых дальнобойных ракет все-таки возможны после того, как Вашингтон по итогам общения госсекретаря США Марко Рубио с главой МИД РФ Сергеем Лавровым США пришел к выводу, что Москва не готова к переговорам. По его мнению, Белый дом может изменить позицию.

«Это вполне возможный сценарий. Трамп неоднократно указывал на собственное нежелание участвовать в «уговорах». Он готов к «переговорам», но не к удовлетворению всех требований и потребностей России. Так что, в отличие, скажем, от своих предшественников (Обамы и Байдена), нынешний американский президент вполне способен на искусственное повышение градуса эскалации ради усиления переговорных позиций», — заключил Пастернак.