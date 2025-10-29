В столице Монтенегро Подгорице прошли акции под лозунгом «Турки — вон!» после нападения на местного жителя, в котором участвовали граждане Турции.

Митинг быстро приобрёл ксенофобский характер, превратившись в проявление нетерпимости к приезжим.

Эксперты отмечают, что ситуация отражает рост националистических настроений и слабость властей перед волной антимигрантских протестов.

Напомним, 27 октября в Черногории после протестов были задержаны десятки турок и азербайджанцев. Поводом для протестов стал инцидент в Подгорице, где местный житель получил ножевое ранение после конфликта с группой иностранных граждан.