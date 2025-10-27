В Черногории после протестов задержаны десятки турок и азербайджанцев. Поводом для протестов стал инцидент в Подгорице, где местный житель получил ножевое ранение после конфликта с группой иностранных граждан. По подозрению в нападении задержаны гражданин Турции и гражданин Азербайджана, пишет Reuters.

После инцидента в городе начались антитурецкие выступления. Группы местных жителей вышли на улицы, громили автомобили с турецкими номерами и атаковали находившихся в городе иностранцев. В одном из эпизодов нескольким гражданам Турции пришлось укрываться в казино, чтобы избежать нападения. Впоследствии полиция задержала 45 граждан Турции и Азербайджана, подозреваемых в том, что они находятся в Черногории нелегально.

Премьер-министр Черногории Милойко Спаич заявил, что правительство приняло решение временно приостановить безвизовый режим для граждан Турции.