Армянский политолог, глава Центра изучения политики безопасности Арег Кочинян, принявший участие во встрече представителей гражданского общества Азербайджана и Армении, считает, что её участники могут повторить феномен официальных двусторонних переговоров руководства двух стран.

Об этом эксперт заявил в беседе с Minval Politika, комментируя прошедшие на минувшей неделе в Ереване обсуждения представителей гражданского и экспертного сообществ обеих республик, организованные при содействии властей Азербайджана и Армении с целью продвижения мирных инициатив.

Напомним, что данные обсуждения впервые состоялись без каких-либо посреднических усилий третьей стороны. Участники круглого стола провели обсуждения относительно продвигаемой мирной повестки и реализации мер по укреплению доверия между общественностью Армении и Азербайджана.

«Атмосфера во время встречи была положительная, обсуждения состоялись в доброжелательной обстановке в условиях взаимоуважения. Участники переговоров имели возможность поднять вопросы, интересующие граждан обеих стран», — отметил политолог.

Говоря о реакции армянского общества на организацию такого рода мероприятия в Ереване, Кочинян указал на то, что граждане были несколько удивлены, поскольку общественность «по понятным причинам» не была заранее проинформирована на данный счет.

«То есть первая реакция – удивление. После того, как стали известны подробности, начались активные обсуждения на тему важности и эффективности таких переговоров. Кстати, обсуждения продолжаются и по сей день», — добавил он.

Также Кочинян коснулся планов продолжить начатую практику дискуссий в рамках круглого стола: «Представители стран пришли к выводу о необходимости продолжения начатого процесса. Нужно создавать двусторонний формат для обсуждения всех интересующих стороны вопросов. Встречи будут продолжены, но как, где и когда, пока говорить рано».

Кроме того, наш собеседник выразил свое отношение к решению Азербайджана об отмене запрета на транзит в Армению через свою территорию: «Кроме как историческим, данное решение не назовешь. Это поистине важнейший шаг, который выводит на практическую фазу процессы, выявленные во время встречи в Абу-Даби между руководством Армении и Азербайджана и в рамках вашингтонской декларации».

«Считаю, что эти два момента вывели армяно-азербайджанский вопрос на совершенно иной уровень. И решение президента Азербайджана Ильхама Алиева является одним из первых практических шагов для установления той мирной повестки, того мира, к которому мы пришли через мероприятия в Вашингтоне и Абу-Даби», — подчеркнул политолог.

Комментируя влияние указанных процессов на нормализацию армяно-турецких отношений, эксперт напомнил, что «ключи к армяно-турецкой нормализации находятся в Баку».

«Это не секрет. На сегодняшний момент между Ереваном и Анкарой нет никаких вопросов, которые имели бы какое-то значение по тематике открытия границ и установления дипломатических отношений. Единственное, чего ждут в Турции – «зеленого света» от Азербайджана на последующие шаги в деле нормализации с Арменией. Во всяком случае все те контакты, которые я когда-то имел с турецкими экспертами, в том числе и во время моих визитов в эту страну, говорят именно об этом. Так, последующие процессы по армяно-турецкому треку будут осуществляться лишь в том случае, когда Баку сигнализирует», — сказал собеседник.

Армянский политолог рассказал о важности организации контактов именно в двустороннем формате.

«Раньше встречи на уровне экспертов и представителей гражданского общества проводились в третьих странах, при посредничестве разных организаций в том числе. Но как это произошло с официальными переговорами между Арменией и Азербайджаном, эффективность данных обсуждений многократно возрастала после того, как формат был переведен на двусторонний. Мы такое увидели на тех же переговорах в Абу-Даби, когда впервые руководство стран провело встречу тет-а-тет без посредников. Именно в двустороннем формате процесс возымел беспрецедентную эффективность.

Считаю, что и встречи представителей гражданского сообщества и экспертов должны быть организованы именно на основе двух республик на территории друг друга. Тогда мы имеем возможность повторить тот феномен, который случился на официальном высшем уровне», — заключил Кочинян.