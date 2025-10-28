Бывший канцлер Германии Ангела Меркель публично раскритиковала действующего канцлера Фридриха Мерца за его высказывания о миграционной политике, сообщает Bild.

На чтениях своей автобиографии Меркель призвала не называть события 2015 года «притоком беженцев». По её словам, среди мигрантов и беженцев важно всегда «видеть человека».

«В политике в отношении беженцев нужно действовать «честно в вопросе и умеренно в тоне», — подчеркнула экс-канцлер, отметив важность взвешенного подхода к теме миграции.