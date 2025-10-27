Власти Черногории намерены в ускоренном порядке отменить безвизовый режим для граждан Турции. Об этом заявил премьер-министр республики Милойко Спайич.

По его словам, решение будет принято 27 октября. «В целях сохранения экономической активности и поддержания добрых двусторонних отношений мы начнем интенсивные переговоры с Турецкой Республикой, чтобы выработать оптимальную модель, отвечающую взаимным интересам и духу сотрудничества и союзничества», — отметил Спайич.

Поводом для обсуждения отмены визового режима стал инцидент в Подгорице, где накануне полиция задержала двух граждан Турции по подозрению в нанесении ножевых ранений местному жителю. После происшествия в районе собрались несколько сотен человек, скандировавших антимигрантские лозунги. Позднее правоохранительные органы сообщили о задержании еще 45 граждан Турции за различные правонарушения.