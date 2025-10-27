Во время обсуждения проекта государственного бюджета на 2026 год в Национальном собрании премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности Еревана открыть новый транзитный маршрут для грузоперевозок между Турцией и Азербайджаном. Это заявление, прозвучавшее вскоре после решения президента Азербайджана Ильхама Алиева разрешить транзит армянских грузов через территорию Азербайджана, стало одним из наиболее значимых сигналов в контексте постконфликтных процессов на Южном Кавказе.

Согласно его заявлению, Армения готова не только политически, но и технически обеспечить движение турецких грузовиков по маршруту, проходящему от пограничного пункта Маргара на границе с Турцией через Ехегнадзор, Сисиан и Горис с последующим выходом в направлении Азербайджана. Этот коридор должен соединить восточные провинции Турции с Восточно-Зангезурским регионом Азербайджана и, в частности, с районом Лачына, создавая тем самым основу для формирования нового транспортного узла регионального значения.

Появление такого маршрута объективно вписывается в более широкий контекст инфраструктурных преобразований, которые Азербайджан активно реализует на территориях, возвращённых под свой суверенитет. Особое место среди них занимает Восточно-Зангезурский регион, где уже несколько лет ведётся масштабное строительство автомобильных трасс, мостов, тоннелей и аэропортов. Одним из стратегических решений стало возведение международного аэропорта в Лачыне — объект, начатый в 2021 году и введённый в эксплуатацию в 2025-м. Он расположен на высоте около 1700 метров над уровнем моря, что делает его одним из самых высокогорных аэропортов региона, и оснащён взлётно-посадочной полосой длиной 3000 метров, способной принимать тяжёлые транспортные самолёты. Решение о его строительстве уже сегодня выглядит провидческим: аэропорт стал связующим элементом для дорог, которые соединяют Агбенд в Зангилане с Губадлы, Кельбаджаром и далее с выходом на Гейгель, а также автомобильную трассу «Великого шелкового пути». Таким образом, именно в Лачыне пересекаются ключевые транспортные артерии, придавая региону статус новой логистической точки на карте Южного Кавказа.

Совпадение временных и пространственных факторов позволяет рассматривать маршрут, предложенный Пашиняном, не как изолированную инициативу, а как потенциальную часть единого коммуникационного пространства, в формировании которого Азербайджан уже сделал значительные шаги. Инфраструктура Восточного Зангезура проектируется с расчётом на многоуровневую интеграцию, прежде всего автомобильную и авиационную. В этом смысле Лачын превращается в естественный стык региональных потоков: сюда могут сходиться маршруты из Турции через Армению, а также внутренние дороги, соединяющие районы Карабаха с остальной частью Азербайджана.

Геополитическое значение этого процесса значительно превышает рамки обычной транспортной логистики. Для Турции открытие подобного маршрута означает формирование альтернативного сухопутного коридора в Азербайджан, минуя Нахчыван, что усиливает её экономическое и политическое присутствие на Южном Кавказе и способствует укреплению турецко-азербайджанского транспортного пространства. Для Армении, напротив, эта инициатива может стать шагом к преодолению транспортной изоляции и постепенному включению в региональные коммуникационные сети, открывая новые возможности для экономического роста, транзитных доходов и инфраструктурного развития. Для Азербайджана же она представляет собой стратегическое закрепление статуса ключевого узла межрегиональных потоков, где Восточный Зангезур превращается не только в символ восстановления, но и в пространство практической интеграции, объединяющее интересы нескольких государств и экономических зон.

Отдельного внимания заслуживает возрастающая заинтересованность Ирана в использовании формирующейся транспортной оси Агбенд–Лачын–Кельбаджар–Гянджа–Грузия. В этом контексте строящиеся мост и дорога Агбенд–Калале приобретают особое значение как для Азербайджана, так и для Ирана, поскольку открывают дополнительные возможности для транзита грузов, диверсификации маршрутов и углубления экономического взаимодействия между двумя странами.

Фактически в регионе формируется новая транспортно-логистическая ось, включающая регионы Восточной Анатолии в Турции — Сюникскую область Армении (Западный Зангезур) — Лачын — Восточный Зангезур — Карабахский регион Азербайджана. Вдоль этой линии будут формироваться и уже сейчас сосредоточены инвестиции в дорожную и инженерную инфраструктуру, строительство мостов и туннелей, что создаёт основу для перехода от политических заявлений к экономически ощутимым результатам. Лачын в этой системе выступает не просто транзитным пунктом, а центром, где соединяются потоки, интересы и направления развития, что превращает его в один из ключевых элементов новой архитектуры региональной транспортной сети.

Несмотря на то, что предложенный Пашиняном маршрут не может заменить концепцию Зангезурского коридора, он органично вписывается в общую стратегию разблокирования коммуникаций в регионе. Инициатива Еревана в сочетании с азербайджанскими инфраструктурными проектами фактически приближает реализацию идеи открытых транспортных связей на Южном Кавказе, создавая предпосылки для постепенного формирования взаимосвязанного пространства, где экономические интересы начинают преобладать над политическими разногласиями.