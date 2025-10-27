Пять лет назад было совершено одно из самых чудовищных военных преступлений армянских агрессоров в ходе 44-дневной войны. 27 октября, через месяц после начала войны, Армения из РСЗО «Смерч» обстреляла село Гараюсифли Бардинского района Азербайджана.

В результате погибли пять мирных жителей, включая семилетнюю девочку, ещё 15 получили ранения. Но, как показали дальнейшие события, это была только прелюдия. 28 октября кассетные снаряды РСЗО «Смерч» ударили по городу Барда. В качестве мишени была выбрана центральная, густонаселённая часть города, где нет никаких военных объектов, но зато расположен базар, магазинчики, кафе… В результате обстрела погиб 21 человек, ранения получили около 70. Именно обстрел Барды стал самой смертоносной атакой по мирному населению Азербайджана в ходе 44-дневной войны.

Азербайджан не стал обстреливать в ответ армянские города. Наша армия продолжала наносить удары исключительно по военным целям. Если и существует война с чистыми руками, то именно её продемонстрировал Азербайджан осенью 2020 года. И уже через три дня после обстрела Барды наша армия уничтожила три установки РСЗО «Смерч», одна из которых и принимала участие в этом преступлении. Это был выверенный, точный и адекватный ответ.

Строго говоря, обстрелы мирных кварталов городов и сёл Азербайджана Армения начала уже рано утром 27 сентября — практически в первые минуты и часы войны. Более того, как показывают документы, обнародованные на «Азербайджанском Нюрнбергском трибунале», приказ об обстрелах азербайджанских населённых пунктов был готов ещё за несколько дней до войны, а к 25–26 сентября предписывалось подготовить технику и боеприпасы. Это не просто доказательство того, что войну начала Армения. Это свидетельство, что Ереван с самого начала планировал именно «грязную войну», где, как и во время боевых действий начала девяностых, основной удар приходился по мирному, гражданскому населению. И уж тем более нет сомнений, что география армянских обстрелов азербайджанских городов даёт неоценимую информацию о территориальных захватах, которые планировал Ереван осенью 2020 года.

Достаточно вспомнить, как Вагаршак Арутюнян, на тот момент советник премьер-министра Армении, разглагольствовал в интервью телеканалу «Россия-24», что такие обстрелы должны спровоцировать панику среди мирного населения, массовое бегство и облегчить последующий захват городов. Гянджа, Барда, Тертер, Габала — «новую войну за новые территории» в Армении планировали с размахом.

Но есть ещё одна сторона вопроса. Барду обстреляли 28 октября 2020 года. Азербайджан к этому моменту уже полностью очистил от оккупантов долину реки Араз. Азербайджанский флаг уже был поднят в Физули, Джебраиле, Зангелане, Губадлы. Уже были освобождены Гадрут и Суговушан. Сомнений в том, что полная военная победа Азербайджана — это вопрос времени, уже не оставалось.

Более того, напомним: как потом признавался бывший начальник Генштаба ВС Армении Оник Гаспарян, уже после освобождения Джебраила стало ясно, что армянской армии «сломали хребет» и что надо договариваться с Азербайджаном. И именно на этом фоне Армения начинает ракетные удары по азербайджанским городам. С понятным и циничным расчётом: согласно планам Еревана, обстрелы и жертвы среди мирного населения должны были посеять страх, спровоцировать давление на правительство Азербайджана «снизу» и вынудить власти остановить войну. Но не вышло. В Армении единство и решимость азербайджанского народа освободить свои земли от оккупации явно недооценили. Именно поэтому уже в ночь на 10 ноября 2020 года, по горячим следам освобождения города Шуша, Армении пришлось фактически подписать капитуляцию. А 19–20 сентября 2023 года, в результате антитеррористических рейдов, Азербайджан полностью восстановил государственный суверенитет на всей своей международно признанной территории.

Сегодня между Баку и Ереваном набирает обороты мирный процесс. Уже подготовлен и парафирован в ходе переговоров в Вашингтоне мирный договор. Настало время перевернуть страницу конфликта, жить в мире, уходить от «конфликтного измерения». Но означает ли это, что мы можем позволить себе забыть события карабахской войны?

Конечно, нельзя жить в атмосфере вечной ненависти к соседям. Но история за незнание уроков наказывает, и наказывает очень больно. Мы в этом, к сожалению, убедились на собственном опыте. Если бы азербайджанская общественность к 1988 году была куда лучше информирована о событиях 1918 года, о той войне за Карабах и Зангезур, о резне в Баку, Губе, Шемахе, Ленкорани, то, возможно, многих бед и трагедий начала девяностых удалось бы избежать. Поэтому сегодня, когда война закончена, впадать в расслабленное благодушие слишком рано. Мы должны помнить, что происходило с нами за последние 35 лет. Прежде всего для того, чтобы это больше не повторилось.