Администрация президента США Дональда Трампа подготовила пакет дополнительных санкций против ключевых отраслей российской экономики на случай, если Владимир Путин продолжит затягивать с прекращением войны, сообщает Reuters.

Санкции могут коснуться банковского сектора, нефтяной инфраструктуры и компаний «Лукойл» и «Роснефть». Американские чиновники также поддерживают использование замороженных российских активов в Европе для закупки оружия для Киева.

По словам источников, Трамп может сделать паузу на несколько недель, чтобы оценить реакцию России. Сенат США рассматривает возобновление двухпартийного законопроекта о санкциях, а поддержка президента ожидается, но не в этом месяце.