Арест Рамиза Мехтиева — это беспрецедентный случай в современной истории Азербайджана, в политической жизни страны, поскольку никогда еще ранее фигура такого рода не привлекалась к уголовной ответственности. Об этом в беседе с Minval Politika сказал политический аналитик, глава Клуба политологов «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде, комментируя решение об аресте экс-главы Администрации президента Азербайджана Рамиза Мехтиева.

«Конечно, в разные периоды современной азербайджанской истории были люди, которые, открыто перейдя в оппозицию, выступали против государства, его лидеров, а также совершали противоправные деяния. Подобные случаи наблюдались, но, чтобы человек, который олицетворял административную систему страны на протяжении длительного времени, который по-прежнему числится в рядах правящей партии, причем занимает почетные места, — такого в современной истории Азербайджана не было. Это свидетельствует о том, что для государства и законности нет никаких границ. Если человек причастен к каким-то противоправным действиям, он должен за это отвечать, несмотря на его прошлые заслуги и регалии», — отметил эксперт.

Дело в том, обратил внимание политолог, что в Азербайджане все прекрасно знают, что в прежние годы все вопросы и темы, связанные с Рамизом Мехтиевым, находились под абсолютным табу: «Существовало такое негласное правило: любая критика в его адрес может повлечь за собой очень серьезные неприятные последствия – отстранение от должности и даже уголовное преследование. Такая система складывалась на протяжении долгого времени, и свидетельствовала о том, что сам Мехтиев, будучи главой администрации, злоупотребляя служебным положением, создавал себе такую систему».

«Ни для кого не секрет, что многие кадровые назначения прошлых лет формировались практически единолично им. Многие главы районных исполнительных властей, другие административные работники были не только назначаемыми или выдвигаемыми на этот пост Мехтиевым, но и лично преданными ему людьми. Естественно, в этой ситуации не могла не сложиться система, которая выступала в виде параллельной власти. Такое, по крайней мере, складывалось впечатление, поскольку кадры, которые должны были по форме и статусу подчиняться непосредственно президенту, по факту же многие из них были преданы и абсолютно лояльны к главе администрации. В целом складывалось впечатление, что от назначенцев Мехтиева больше требовалась не преданность государству, а лояльность лично к его персоне», — подчеркнул Велизаде.

Он напомнил, что такая практика была изменена в 2019 году, «когда в результате широкомасштабных реформ административной системы были произведены очень серьезные кадровые ротации».

«В частности, Рамиз Мехтиев был отстранен от должности главы Администрации президента и направлен на работу в Академию наук, произошли изменения в структуре центральных исполнительных органов. Очень серьезные последовали процессы после этого. Мы знаем, что многие кадры Мехтиева, особенно главы районных исполнительных органов, были привлечены к уголовной ответственности за противоправные деяния, направленные против государственности, а также за хищение в особо крупных размерах. Эта порочная система обнажилась с очевидностью», — напомнил политолог.

Мехтиев, отправившись в почетную отставку, добавил собеседник, продолжал формировать подобную систему в подотчетной ему организации – Академии наук: «Конфликт интересов привел к тому, что в конечном итоге он был отстранен от руководства этой структуры».

«Казалось бы, нездоровая ситуация, которая формировалась вокруг его имени, должна была уйти, ведь он — человек опытный, понимающий логику власти, логику управления, и должен был сделать определенные выводы из этого. Однако этого не произошло, поскольку он продолжил латентно укреплять личное положение», — сказал эксперт.

При этом он указал на то, что в нынешней ситуации следует внимательно следить за ходом судебного разбирательства, обращать внимание на факты, которые вскроются во время следствия.

«Уже сейчас понятно, что от старых своих привычек он не отказался, и продолжал стремиться к формированию параллельной структуры, поддерживать связь с лояльными к себе кадрами, пытаясь, судя по информации, осуществить далеко идущие замыслы, вплоть до свержения действующей власти, прихода к власти, либо лояльных ему людей. Желательно в этой очень сложной ситуации не создавать излишнего ажиотажа и не заниматься спекуляциями. Единственное, что можно отметить по этому вопросу, это то, что дыма без огня не бывает. Если предварительное следствие установило, что в действиях Мехтиева есть состав преступления, причем по конкретным уголовным статьям, в том числе связанным с попыткой свержения власти, то для этого имеются веские основания. Практика последнего времени так иначе об этом свидетельствует», — сказал Велизаде.

Эксперт отметил, что история с Мехтиевым показывает, как на протяжении десятилетий человек пользовался исключительным доверием со стороны главы государства, имея определенные заслуги перед общенациональным лидером.

«Система лояльных людей, созданная им, одним его смещением с должности не исчерпывается. Какие-то ее элементы сохранились и последующие следственные действия, скорее всего, будут носить масштабный характер, строго опираясь на факты. Скорее всего, будет выявлено что-то еще, и дело Мехтиева этим не ограничится. Громкие дела будут призваны очистить политическую систему, систему власти от наслоения прошлого, от вредоносных элементов, которые ослабляют ее, делают неэффективной и приводят к ослаблению государственных институтов. Государство не может оставаться безучастным. Эффективность расследования и действий государства станут показательным примером того, что азербайджанская государственность, базирующаяся на конституционных основах, является незыблемой, и никто не может расшатать ее устои», — сказал политолог.

Говоря о следах внешнего влияния, эксперт отметил, что мысль о том, что Мехтиев является креатурой Москвы, часто озвучивалась.

«Но следует осторожно относиться к этому тезису, потому что спекуляции недопустимы, и это может привести к осложнению внешнего контура для Азербайджана, что совершенно сейчас не нужно. С другой стороны, следственные действия и факты, которые будут вскрыты в ходе следствия, подтвердят, либо опровергнут предположения», — сказал он.

Надо сказать, что в последнее время наблюдается череда громких процессов, в частности дело Аднана Ахмедзаде: «Это говорит о том, насколько масштабный характер носит процесс очищения, обновления политической системы и избавления от ненужных элементов, которые мешают, тормозят развитие государственных институтов и общества в целом».

«Надеемся, что нездоровая атмосфера, присутствовавшая в прошлые годы, в том числе и по причине действия подобных лиц, останется в прошлом. Доказав свою эффективность, азербайджанская власть во главе с президентом Азербайджана станет еще более прочной, навсегда выработает иммунитет против подобного рода «заболеваний», которые сегодня олицетворяют процесс над Рамизом Мехтиевым», — заключил Велизаде.