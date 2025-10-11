Саммит СНГ в Душанбе прошёл по традиционной для таких мероприятий схеме: неформальный ужин, сначала встреча в узком составе, затем — в широком. Спокойная, деловая, тёплая атмосфера, без скандалов, перепалок и протокольных «ляпов». Ну разве что поспорили немного Владимир Путин и Никол Пашинян, сколько составляет сегодня товарооборот между Россией и Арменией. Пашинян говорил о 9 миллиардах, Путин настаивал, что цифры выше.

Как всегда, на полях саммита состоялось и множество двусторонних встреч. По понятным причинам самое большое внимание привлекли переговоры президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента России Владимира Путина, о которых Minval Politika уже подробно рассказывал. Состоялся саммит «Россия — Центральная Азия».

Само же пленарное заседание было посвящено обсуждению гуманитарных вопросов. Именно о гуманитарной сфере говорил в своём выступлении президент Азербайджана. «Выражаю благодарность главам государств СНГ за поддержку кандидатуры города Лачин Восточно-Зангезурского региона Азербайджана в качестве культурной столицы СНГ в этом году. В июне этого года в Лачине состоялась церемония открытия “Года культурной столицы СНГ”, в ходе которой была представлена информация об истории, культурном наследии этой древней азербайджанской земли. Гости мероприятия воочию убедились в стремительном возрождении Лачина после освобождения от 30-летней оккупации Арменией. Полностью разрушенный город за несколько лет превратился в один из самых красивых и удобных для жизни городов, — отметил глава государства. — Ещё одним важным событием в жизни Содружества стали III Игры стран СНГ, состоявшиеся с 28 сентября по 8 октября этого года в Азербайджане. Центром проведения Игр стал древний город Гянджа — родина великого азербайджанского поэта и мыслителя XII века Низами Гянджеви. Помимо Гянджи, ещё шесть азербайджанских городов — Габала, Гёйгёль, Евлах, Мингячевир, Ханкенди, Шеки — приняли более 1600 спортсменов из 13 стран, как членов СНГ, так и стран-гостей».

Здесь, возможно, надо напомнить: саммит СНГ проходил в те дни, когда в Азербайджане отмечают пятую годовщину 44-дневной Отечественной войны — с воспоминаниями, с Днями городов, освобождённых в ходе азербайджанского победного контрнаступления. И на международных площадках президент Азербайджана продолжает напоминать и об армянской оккупации, и об учинённом оккупантами урбициде. И если сегодня Игры СНГ проходят в освобождённом Ханкенди, в Гяндже, в Габале, Мингячевире, подвергавшихся бомбардировкам, если культурной столицей объявлен возрождённый Лачин — это говорит о многом. И прежде всего — об успехах программы Великого Возвращения.

И, наконец, ещё одно, возможно, самое важное обстоятельство. СНГ — организация, возникшая ещё в начале девяностых, в момент распада СССР. Одни видели в ней инструмент «цивилизованного развода», другие надеялись, а третьи опасались, что СНГ станет интеграционной платформой и новые независимые государства очень быстро слепятся в подобие СССР.

Сегодня многое изменилось. Из состава СНГ вышли Украина, Грузия и Молдова. Внутри организации возникли куда более тесные интеграционные структуры — ЕАЭС, ОДКБ, Союзное государство России и Беларуси. Но самое главное — изменились сами страны, входящие в СНГ. И если кто-то по-прежнему держится за старые советские связи и платформы, возникшие по горячим следам распада СССР, то другие, и прежде всего Азербайджан, уверенно диверсифицируют свою внешнюю политику.

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев отмечает весьма показательное обстоятельство: «Только в первой декаде октября президент Ильхам Алиев принял участие в трёх разных саммитах, прошедших в различных регионах и форматах:

1–2 октября — Саммит Европейского политического сообщества в Копенгагене. Встречи и обсуждения с ЕС и другими европейскими партнёрами.

6–7 октября — Саммит Организации тюркских государств в Габале. Солидарность и единство тюркского мира.

9–10 октября — Саммит СНГ в Душанбе.

Участие президента Ильхама Алиева в трёх саммитах всего за десять дней является проявлением многоуровневой и многорегиональной внешней политики Азербайджана, вытекающей из его разнообразных геополитических идентичностей».

А тогда уже становится понятно: Азербайджан проводит внешнюю политику на таком уровне, о котором многие государства СНГ пока что могут разве что мечтать и делать первые шаги. Понятно, что процесс «расслоения» будет продолжен. Но если для кого-то диверсификация внешней политики — это мечта, то в Азербайджане это реальность.

Теоретически здесь должны быть рассуждения о том, нужен ли нашей стране такой формат, как СНГ. Но, как показывает практика, сам СНГ остаётся хорошей площадкой для двусторонних встреч, обсуждения гуманитарных вопросов и т. д. Не говоря о том, что выход из СНГ означал бы громкий политический демарш. Каждый такой демарш имеет свою политическую цену. А вот смысла в нём, откровенно говоря, немного. Особенно если учесть, что Азербайджан не принимает участия ни в каких интеграционных проектах, предусматривающих создание наднациональных структур. Наша страна воспринимает СНГ как ещё одну площадку для сотрудничества. И эта дипломатия себя полностью оправдывает.