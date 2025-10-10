Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян не сошлись в оценках объема взаимной торговли на заседании Совета глав государств СНГ в Душанбе.

Обсуждая преимущества ЕАЭС, Путин спросил: «У нас с Арменией сколько сейчас товарооборот выскочил?» Пашинян ответил: «В этом году уже 4 млрд долларов». Президент РФ уточнил: «Нет, больше».

Пашинян попытался исправиться: «В прошлом году было примерно 9 млрд», но Путин снова подчеркнул: «Больше. В прошлом году было больше, и в этом будет больше. Это очевидно просто».