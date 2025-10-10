Участие президента Ильхама Алиева в трех международных саммитах в течение всего десяти дней отражает многоуровневой и многорегиональный характер внешней политики страны.

Об этом помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев написал в соцсети X.

«Только в первой декаде октября президент Ильхам Алиев принял участие в трёх разных саммитах, прошедших в различных регионах и форматах:

1–2 октября – Саммит Европейского политического сообщества в Копенгагене. Встречи и обсуждения с ЕС и другими европейскими партнёрами.

6–7 октября – Саммит Организации тюркских государств в Габале. Солидарность и единство тюркского мира. 9–10 октября – Саммит СНГ в Душанбе.

Участие президента Ильхама Алиева в трёх саммитах всего за десять дней является проявлением многоуровневой и многорегиональной внешней политики Азербайджана, вытекающей из его разнообразных геополитических идентичностей».