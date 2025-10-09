Правительство Венгрии согласилось на запрет поставок российского сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз. Об этом сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на издание EUObserver.

По данным источников издания, Будапешт отказался от идеи включения исключений в предлагаемый Еврокомиссией (ЕК) полный запрет на импорт российского СПГ. Введение данного запрета планируется с января 2027 года в рамках 19-го пакета европейских санкций.

По информации портала, теперь основными препятствиями для утверждения нового пакета санкций остаются позиции Словакии и Австрии. Братислава, по данным источников, может согласиться на компромисс либо к заседанию глав МИД стран ЕС 20 октября, либо к саммиту ЕС 23 октября.

Австрия, в свою очередь, настаивает на «специальном отступлении», которое позволило бы разморозить российские активы на сумму €2 млрд для передачи их банку Raiffeisen Bank. Это требование, по данным СМИ, ставит под угрозу утверждение всего пакета санкций, поскольку против инициативы Вены выступили Германия и еще десять государств-членов ЕС.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия не стала представлять очередной пакет санкций против России 17 сентября, как ожидалось. Задержка связана со сменой приоритетов: теперь Брюссель делает ставку не на новые ограничения, а на давление на Словакию и Венгрию, чтобы они «сократили зависимость от российской нефти».