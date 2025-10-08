Национальное собрание Франции отказалось рассматривать вопрос об импичменте президента Эммануэля Макрона, сообщает Le Figaro.

Инициативу внесла левая партия «Непокорившаяся Франция». За резолюцию проголосовали 104 депутата из 577, однако бюро Нацсобрания, высший коллегиальный орган нижней палаты парламента, признало документ неприемлемым.

Предложение о начале процедуры импичмента было выдвинуто на фоне политической нестабильности: менее чем через месяц после вступления в должность с поста премьер-министра ушел Себастьян Лекорню, ставший уже пятым главой правительства за два года. 6 октября он представил состав нового кабинета, который не получил одобрения ни от левой, ни от правой оппозиции из-за сохранения на постах ряда прежних министров.