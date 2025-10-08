На сайте Института Хадсона опубликован доклад старшего научного сотрудника исследовательского центра Люка Коффи, посвящённый историческому соглашению, подписанному в Белом доме 15 августа 2025 года между Азербайджаном и Арменией при посредничестве президента США Дональда Трампа.

В документе отмечается, что впервые за три десятилетия лидеры двух стран — президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян — подписали совместную декларацию о намерении заключить окончательный мирный договор. Главы внешнеполитических ведомств парафировали его проект, а полная ратификация ожидается в течение ближайших 12 месяцев.

По словам Люка Коффи, дипломатический прорыв был достигнут не в Москве, Париже или Брюсселе, а в Вашингтоне — что символизирует возвращение США в регион и конец монополии России на посредничество в кавказских делах. Исследователь подчёркивает, что президент Трамп стремился не только укрепить статус международного миротворца, но и закрыть дипломатический пробел, возникший после Второй карабахской войны 2020 года, когда США фактически оставили инициативу Москве.

Коффи отмечает, что, несмотря на достигнутый прогресс, остаются серьёзные вызовы, способные повлиять на реализацию договорённостей. Политическая нестабильность в Армении и давление на Никола Пашиняна со стороны пророссийских и националистических сил могут осложнить процесс ратификации соглашения. Кроме того, Россия и Иран, по оценке эксперта, будут пытаться дестабилизировать ситуацию и подорвать мирный процесс с помощью дезинформационных кампаний. Не менее важным остаётся вопрос финансирования транспортного проекта Trump Route for International Peace and Prosperity (TRIPP), который должен соединить Азербайджан с Нахчываном через территорию Армении.

Одним из ключевых условий заключения мира, говорится в докладе, является внесение изменений в Конституцию Армении. По мнению Коффи, в её преамбуле до сих пор сохраняются формулировки, основанные на Декларации независимости 1990 года, подразумевающие территориальные притязания на Карабах. Президент Азербайджана Ильхам Алиев ясно дал понять, что окончательный договор будет подписан только после удаления этих положений, что станет свидетельством признания Арменией территориальной целостности Азербайджана и искреннего намерения закрыть вопрос.

Отдельное внимание в докладе уделено проекту Зангезурского (TRIPP) коридора, который станет частью новой транспортной сети региона. США предложили создать маршрут через Сюник, соединяющий западные районы Азербайджана с Нахчываном, при этом сохраняющий армянский суверенитет над территорией. Управление коридором будет осуществляться при участии американской компании, а строительство, как ожидается, начнётся до конца года. Этот проект, по мнению Коффи, является практическим подтверждением выполнения условий Вашингтонской декларации и станет ключевым элементом долгосрочного мира.

В аналитической части доклада подчёркивается, что реализация соглашения способна радикально изменить баланс сил в регионе. Россия теряет влияние в Южном Кавказе и, вероятно, попытается вмешаться во внутренние дела Армении, чтобы сохранить свои позиции. Иран становится главным геополитическим проигравшим: с открытием TRIPP он утрачивает роль транзитного посредника и рычаги давления на Баку. Турция, напротив, становится крупнейшим бенефициаром соглашения — новый маршрут укрепит её экономические и транспортные связи с Центральной Азией. Организация тюркских государств получает дополнительный импульс для интеграции и усиления своих позиций в Евразии, а США, впервые за десятилетия, закрепляются как ведущий дипломатический игрок, напрямую влияющий на процессы в регионе.

В заключительной части доклада Люк Коффи выдвигает ряд рекомендаций для американской администрации. Он призывает Вашингтон обеспечить личный контроль президента Трампа за реализацией проекта TRIPP, укрепить сотрудничество с Азербайджаном в сфере безопасности и морской навигации на Каспии, а также поддержать Армению на пути евроатлантической интеграции. Кроме того, эксперт считает необходимым продвигать строительство транскаспийского газопровода, развивать взаимодействие с Организацией тюркских государств, открыть консульства в стратегических точках региона — в Гяндже и Капане — и содействовать нормализации отношений между Турцией и Арменией после ратификации мирного договора.

Завершая доклад, Коффи подчёркивает, что Вашингтонская декларация знаменует конец эпохи российской монополии на посредничество в Южном Кавказе. Если Армения выполнит свои обязательства и обеспечит открытие Зангезурского (TRIPP) коридора, США смогут закрепить мир в регионе и превратить Южный Кавказ в стратегический энергетико-транспортный узел между Европой и Азией.