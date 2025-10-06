Минувшая неделя прошла в регионе под разными «знаками». Проблем и путей их решения – много, другое дело – как скоро они будут претворены в жизнь, и какой экономический и социальный эффект дадут государствам ЦА готовые к реализации инициативы и нововведения.

9 октября столица Таджикистана станет политическим центром СНГ – здесь состоятся два саммита: глав государств Содружества и уже второй саммит «Россия – Центральная Азия». В обоих примет участие президент РФ Владимир Путин, в связи с чем возникает множество вопросов, в том числе, стратегической значимости региона для Москвы в условиях войны в Украине, борьбы за влияние в ЦА разных центров силы и их глобального переформатирования.

Здесь мы коротко коснемся лишь одной темы – роли Центральная Азия для России за период войны с Украиной с учетом того, что санкции, введенные Западом против Москвы, вынудили ее искать новые рынки сбыта и пути импорта необходимой ей продукции.

В частности, санкции позволили нарастить торговый оборот между Центральной Азией и Россией в 4 раза за последние годы. Так, за период 2021-2024 гг. (данные Asia-Plus) экспорт Казахстана в РФ увеличился более чем на 35% (14,5 млрд долларов против 10,6 млрд долларов); Узбекистана — 4,9 млрд долларов против прежних 2,8 млрд; Кыргызстана – 3,6 млрд против 1,8 млрд в валюте США. Приведенные данные включают рост реэкспорта из стран ЦА в РФ.

Что касается экспорта из России. Если до 2022 года на западные страны приходилось до половины всего экспорта страны, то по положению на начало текущего года он составил лишь 15% от общего объема, но сильно скаканул в торговле с государствами ЦА: возросли трубопроводные поставки дизтоплива в Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан – почти на 30%.

Как видим, рынок Центральной Азии приобрел для России важнейшее значение, в том числе, имея в виду, что по итогам первой половины 2024 года (более свежих данных пока нет) она стала главным потребителем казахстанского урана. РФ также входит в число лидеров импорта узбекского урана.

Казахстан

Астана заявила о ликвидации крупнейшего в СНГ криптосервиса по отмыванию денег – RAKS exchange. Он предоставлял услуги по отмыванию доходов, полученных от интернет-мошенничества и наркоторговли, информирует пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу Казахстана.

Сообщается также, что криптосервис сотрудничал с 20 крупнейшими Darknet-маркетами, совокупная аудитория которых превышала 5 млн пользователей. В течение последних трех лет через криптосервис отмывались преступные доходы более 200 наркошопов стран СНГ — Казахстана, России, Украины и Молдовы.

Общий оборот криптообменника составил свыше 224 млн долларов. Теперь его деятельность прекращена полностью: удалены аккаунты в социальных сетях, приостановлена работа клиентской поддержки, на профильных форумах в Darknet зафиксированы массовые жалобы наркошопов на невыполнение финансовых обязательств. Агентство ведет работу по изобличению организаторов сервиса.

Казахстан, сообщает пресс-служба Акорды (штаб-квартира администрации президента РК), открыл вторую линию железной дороги «Достык – Мойынты» для транзита товаров из Китая. На торжественной церемонии запуска дороги, соединяющей Казахстан с китайским Алашанькоу, президент республики Касым-Жомарт Токаев заявил, что казахстанские рабочие «почти три года неустанно трудились днем и ночью», и в результате железную дорогу запустили досрочно. Благодаря ей объемы грузоперевозок вырастут в пять раз, а сроки доставки экспортных товаров сократятся. Соответственно, увеличится транзитный потенциал: пропускная способность всего маршрута возрастет с 12 до 60 пар поездов в сутки, а скорость контейнерных перевозок — до 1500 км/сутки.

«Введение в строй новых путей позволит сохранить доминирующее положение Казахстана в железнодорожных транзитных перевозках между Китаем и Европой», — написал в своем Telegram-канале помощник президента Руслан Желдибай.

Всего Казахстан до 2027 года планирует построить более 1700 км новых железных дорог. А в текущем году завершится строительство магистрали в обход Алматы, что ускорит транзит грузов из Китая.

Кыргызстан

Президент республики Садыр Жапаров утвердил проведение досрочных парламентских выборов в стране на 30 ноября текущего года (о самороспуске законодательного органа и причинах такого решения Minval уже писал). Предварительно в избирательное законодательство были внесены изменения, по одному из которых Центризбирком республики дает пояснения.

В соответствии с ними, если в том или ином округе нет женщины — кандидата в депутаты, то выборы в нем будут отменены. Речь идет о необходимости обеспечения гендерного представительства, поскольку женщины составляют 52% от общего числа избирателей. Поэтому, в соответствии с законом, не менее 30 депутатских мандатов должны быть распределены между представителями одного пола – как женского, так и мужского.

И если в каком-либо округе все три лидирующих кандидата — мужчины, но по количеству голосов женщина заняла седьмое место, то мандаты получат двое мужчин и одна женщина, набравшая наибольшее количество голосов среди женщин в этом округе.

Президент Кыргызстана поручил ввести смертную казнь для педофилов, а также за изнасилование женщин с последующим убийством жертвы. По информации пресс-секретаря главы государства Аската Алагозова, начальнику Управления правового обеспечения администрации президента Мурату Укушеву поручено подготовить изменения в соответствующем законодательстве. «Речь идет о введении о смертной казни за изнасилование детей, а также за изнасилование с убийством женщин», — пояснил Алагозов.

Напомним, в конце прошлого месяца была убита 17-летняя жительницы Каракола – ее изнасиловали, а затем задушили, что потрясло жителей Кыргызстана – их призыв ввести смертную казнь за особо тяжкие преступления размещен в разделе «Предложения граждан» на портале общественного обсуждения проекта нормативных актов КР.

Подозреваемый задержан; Жапаров взял дело об убийстве девушки под личный контроль.

Смертная казнь была отменена в Кыргызстане и заменена пожизненным заключением в 2007 году, а в 2010-ом республика ратифицировала международный протокол, запрещающий смертную казнь и обязывающий не возвращаться к ней в будущем. Для ее возврата потребуются изменение конституции страны и проведение референдума.

Узбекистан

Американские компании готовы инвестировать до 4 млрд долларов в энергетический сектор РУз, сообщают местные СМИ. Министр энергетики республики Журабек Мирзамахмудов пояснил, что речь идет о новых соглашениях по газификации угля, получению синтез-газа и производству из него аммиака, метанола и других продуктов с добавленной стоимостью.

Он также рассказал о некоторых других инициативах. Так, в сфере бурения Минэнерго заключило контракты с компаниями Schlumberger и Baker Hughes о применении современных технологий, опыта и управленческих методик. А госпредприятие «Узбекнефтегаз» и американская Gulf подписали меморандум, предусматривающий создание сети заправок по всей республике. Стоимость проекта – 100 млн долларов.

Речь также идет о замене газовых агрегатов на электрические двигатели в газотранспортной системе и на компрессорных станциях (стоимость проекта – 800 млн долларов). Министр, кроме того, сообщил, что компания Air Products намерена расширить партнерство с Узбекистаном, в который она уже вложила более 1 млрд долларов. В числе реализованных проектов компании — переработка промышленных газов на предприятии GTL, производство водорода на Ферганском нефтеперерабатывающем заводе и жидкого углекислого газа на «Навоиазот»; создание центра шоковой заморозки.

Тем временем «Газете.uz» информирует: международная компания построит в Хорезмской области Узбекистана уникальный для региона завод по производству экологически чистого авиационного топлива стоимостью 5,9 млрд долларов. Объект станет первым полностью интегрированным биоперерабатывающим предприятием в Центральной Азии. На нем будут ежегодно выпускать 382 тыс. тонн устойчивого авиационного топлива (SAF), 152 тыс. тонн электросинтетического топлива (e-SAF) и 11 тыс. тонн возобновляемого («зеленого») дизеля. Производство последнего будет осуществляться за счет водорода, получаемого с помощью электролизеров мощностью 2 ГВт.

«Производство топлива с нулевыми выбросами в промышленных масштабах позволит заместить использование ископаемого топлива в транспорте и промышленности, снизить выбросы парниковых газов и ускорить переход страны к «зеленой» энергетике», — пояснили изданию представители Allied Biofuels.

А турецкая компания Anadolu Isuzu приобретает 75,2% государственной доли Узбекистана в уставном капитале совместного предприятия «Самаркандский автомобильный завод» (SamAuto). Стоимость сделки — 80 млн в валюте США.

Согласно информации пресс-службы Агентства по управлению госактивами Узбекистана, турецкая компания вложит еще 80 млн долларов в развитие завода. Anadolu Isuzu обязуется наладить производство в Узбекистане автобусов и электробусов большой вместимости (12-18 метров), создать лицензированные сервисные центры по всей республике, осуществить экспортные поставки продукции в страны Центральной Азии, Южного Кавказа, на Ближний Восток и в Африку. Эти проекты являются частью формирующегося в Узбекистане регионального транспортного хаба.

О Самаркандском заводе: основан в 1996 году совместно с турецкой компанией Koc Holding на базе предприятия «АвтоВАЗагрегат». В настоящее время совместное предприятие выпускает грузовики и автобусы с использованием шасси Isuzu, а также производит пикапы Isuzu D-Max.

Таджикистан

«Мы вернулись в каменный век», — так реагируют на отключения электроэнергии в РТ пользователи соцсетей, информирует Asia-Plus, представившая обширный материал о проблемах электроэнергетики республики. Население возмущено тем, что «Дети не могут делать уроки, люди не могут нормально работать. … Режим в этом году жестче, чем раньше. В некоторых районах электричество дают всего на 6 часов в сутки. Как должны работать школы, больницы и вузы?»

Жители их разных регионов Таджикистана сообщают, что свет в их домах, включая столицу – Душанбе, отключают по несколько раз в день. А в каких-то районах он вовсе не подается по двое суток. Многие сравнивают нынешнюю ситуацию с блэкаутом сезона 2007-2008 годов, когда свет давали всего на час в сутки.

Как пишет издание, обычно лимит на подачу электроэнергии в Таджикистане вводится в октябре, однако в последние два года он пришелся на конец сентября. Это связано с нехваткой мощностей и растущим потреблением электроэнергии, особенно в осенне-зимний период.

Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода заявил, что по поручению президента Эмомали Рахмона все работы по достижению полной энергетической независимости республики будут выполнены к 2027 году.

В частности, надежды (не слишком ли завышенные?) возлагаются на реализацию крупных проектов в электроэнергетике РТ, в частности, на завершение строительства Рогунской ГЭС, модернизацию старых гидроэлектростанций и развитие солнечной энергетики.

Ожидается, что после полной сдачи в эксплуатацию Рогунской ГЭС, годовой объем выработки ею электроэнергии составит свыше 14,5 млрд кВт*ч. В машинном зале станции будут установлены 6 агрегатов мощностью 630 МВт каждый. Запуск последнего агрегата ожидается в 2029 году. В настоящее время на малой мощности работают два агрегата ГЭС, сданные в эксплуатацию в 2018 и 2019 годах.

Что касается «дел семейных». Президент Рахмон подписал изменения в законодательство, согласно которым вдвое увеличена государственная пошлина за расторжение брака. По новым правилам, развод подорожает по заявлению одного из супругов с 75 до 150 сомони; по совместному заявлению — с 375 до 750 сомони; по решению суда — с 525 до 1050 сомони.

Заметим, расчет на то, что удорожание разводов, как полагают законодатели РТ, приведет к сокращению их количества (за шесть месяцев текущего года зарегистрировано 4117 разводов), вряд ли оправдается.

Туркменистан

Государственный департамент США исключил Туркменистан из списка стран, поощряющих какие-либо разновидности «торговли людьми», в частности принудительный труд. Обновленный доклад по данной теме опубликован на сайте американского ведомства.

В документе поясняется, что в США признают две основные формы торговли людьми: в целях сексуальной эксплуатации и принудительный труд. В докладе прошлого года Туркменистан находился в числе стран, «торгующих людьми» — в контексте принудительного труда. Теперь же его перевели в список стран, за которыми необходимо установить особое наблюдение; в такой же список из государств Центральной Азии включен и Кыргызстан.

В списке «худших», по версии американских чиновников, -13 стран, и в этом году Туркменистан заменили на Камбоджу, оставив в перечне Афганистан, Беларусь, Китай, КНДР, Иран, Россию, Эритрею, Судан, Южный Судан, Кубу, Мьянму и Сирию (последнюю с пометкой «режим Башара Асада»).

В отчете 2025 года отдельно упомянут Узбекистан – как страна, ужесточившая ответственность за пособничество госслужащих в торговле людьми.