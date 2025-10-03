Азербайджан, Грузия и Турция расширяют сотрудничество по железнодорожной магистрали Баку–Тбилиси–Карс. Как сообщается, главы железных дорог трёх стран договорились о повышении конкурентоспособности маршрута БТК, привлечении дополнительных грузопотоков на этот маршрут за счет оптимизации сроков доставки и внедрении конкурентоспособных тарифов. Они также поставили цель создать стабильный и прогнозируемый операционный режим вдоль всей линии Баку–Тбилиси–Карс, улучшить условия для грузовладельцев и увеличить объемы перевозок.

Ещё недавно эта новость вряд ли привлекла бы большое внимание. Теперь же прочтение изменилось. На повестке дня – запуск TRIPP, более короткого и «прямого» пути из Азербайджана в Турцию – по территории Армении. При этом участники проекта БТК находятся в несколько неравных положениях. Азербайджан в любом случае остается незаменимым звеном Среднего коридора. Тем более новая география не меняет позиций Турции. Другое дело – Грузия.

На момент распада СССР лучшей железнодорожной логистикой на Южном Кавказе располагала Армения. Именно по её территории осуществлялись железнодорожные перевозки в Турцию и Иран. Но в результате агрессии против Азербайджана эти железные дороги оказались блокированы. Именно в тех условиях Азербайджан задумал и реализовал проект железной дороги БТК, которая позволяла установить железнодорожную связь с Турцией. Практически у этой магистрали не было реальных конкурентов. Теперь таким реальным конкурентом может стать «Зангезурский коридор». Что в условиях роста интенсивности перевозок по Среднему коридору заставляет власти Грузии действовать вполне логичным и предсказуемым способом: развивать инфраструктуру, снижать тарифы, уменьшать сроки перевозки грузов – словом, «крутиться», как и полагается в условиях конкурентной среды.

Это уже верный признак, что с появлением TRIPP нужда в БТК вовсе не исчезнет. Во-первых, две дороги – всегда лучше, чем одна. Во-вторых, TRIPP — это все же проект на будущее, а БТК уже действует. Наконец, будем реалистами: осуществление проекта TRIPP встречает серьезное политическое противодействие. Достаточно вспомнить заявление посла России в Армении Сергея Копыркина. К тому же дорога фактически будет проходить по территории, где российские пограничники, которые и сегодня охраняют границу Армении и Ирана, установили режим погранзоны.

Наконец, есть ещё одна сторона. Договорённости о разблокировании коммуникаций между Азербайджаном и Арменией были заключены ещё в 2020-м году. Но так и остались на бумаге. Азербайджан не спешит открывать свои железные дороги для армянских перевозчиков, пока не запущен транзит между основной территорией Азербайджана и Нахчываном. А этого все ещё не произошло.

Более того, за 30 лет конфликта в регионе сложилась новая железнодорожная география. Это не только БТК. Азербайджан и Иран запускают железную дорогу Решт– Астара, которая неминуемо оставит «без работы» старую железнодорожную ветку через Гюмри. Более того, TRIPP, в который США готовы вложить серьезные инвестиции, выходит на Нахчыван и далее на железную дорогу Нахчыван — Игдыр. Будет ли в этой ситуации задействована старая железнодорожная ветка Карс — Гюмри, даже если переговоры Армении и Турции продвинутся достаточно далеко – большой вопрос. Железным дорогам после такого простоя нужно реабилитация, на неё нужны деньги, а значит, инвесторы. При этом транзит оказывается уже переключенным на новые маршруты, а один только армянский рынок для турецкой продукции вряд ли«вытянет» по экономическим соображениям реабилитацию старых армянских железных дорог. Которые, к тому же, находятся в концессионном управлении РЖД. Теоретически россияне устанавливали это концессионные управления именно в расчёте на возобновление транзита. Но теперь конкурентная среда изменилась слишком сильно. Да и свободных средств на фоне украинской войны у России немного.

А это значит, что «успеть на уходящий поезд» для Армении будет очень непросто.