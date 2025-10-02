Временный поверенный в делах Грузии был вызван в Министерство иностранных дел Германии. Об этом сообщается в официальной публикации МИД Германии в соцсети «X».

Грузинскому дипломату заявили, что необоснованные обвинения и агрессивная риторика грузинских властей в адрес посла Германии в Тбилиси недопустимы и должны быть прекращены.

Ранее, 24 сентября, посол Германии в Грузии Петер Фишер был вызван в МИД Грузии. Там ему выразили обеспокоенность в связи с попытками дипломата продвигать радикальную повестку в стране.