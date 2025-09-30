Болгария намерена прекратить закупки российского газа к концу 2027 года, заявил министр энергетики Жечо Станков в интервью Politico. По его словам, это фактически приведёт к остановке транзита топлива через страну в Венгрию и Словакию.

Станков подчеркнул, что решение соответствует политике ЕС по отказу от российских энергоресурсов. Министр ожидает, что с 1 января 2028 года Европа полностью прекратит потребление российского газа. Он также отметил, что София ведёт консультации с соседними странами о совместных тендерах на поставку американского СПГ, которые могут начаться уже в следующем году.