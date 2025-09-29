Еврокомиссия разрабатывает предложение о предоставлении Украине репарационного кредита на основе замороженных российских активов, при этом сами средства затрагиваться не будут и не предполагается их конфискация. Об этом сообщил на брифинге представитель ЕК Балаш Уйвари.

«Мы собираемся работать над решениями по предоставлению Украине репарационных кредитов на основе обездвиженных российских активов, не затрагивая эти основные российские активы, и это очень важно», — отметил он.

По словам Уйвари, ЕК тщательно изучает вопрос и вскоре выступит с предложением, однако конкретные сроки пока не названы.

Кроме того, представитель комиссии не исключил, что кредит может включать гарантии от стран ЕС по безопасности бельгийского депозитария EuroClear, где хранится основная масса замороженных суверенных средств России.