Ежегодно 27 сентября — день начала Второй Карабахской войны — в Азербайджане отмечается День памяти. День памяти о тех, кто ценой своей жизни отстоял суверенитет и восстановил территориальную целостность Родины. Президент Ильхам Алиев встретил эту дату в Гяндже — городе, подвергшемся жесточайшим бомбардировкам со стороны Армении в дни военных действий. Как известно, эти атаки привели к значительным потерям среди мирного населения.

Глубоко символично, что глава азербайджанского государства направился именно в Гянджу, возвращаясь из многодневной рабочей поездки в США, где он принял участие в открытии 80-й юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В Гяндже президент возложил цветы к мемориалу жертвам ракетных обстрелов, почтив их память минутой молчания. Он встретился с родственниками погибших и уделил особое внимание детям, пострадавшим в результате тех трагических событий. Особенно трогательной стала его беседа с 7-летней Нилай, потерявшей обоих родителей во время армянских атак. Алиев выразил слова поддержки и подчеркнул, что государство никогда не оставит сирот и семьи шехидов без заботы и внимания. Эта встреча показала, что память о жертвах войны имеет не только общегосударственное, но и глубоко личное измерение, а трагедия войны навсегда вплетена в судьбы конкретных людей.

Возвращение президента из Нью-Йорка в Гянджу имело и важный политический подтекст. В своём выступлении на Генассамблее ООН Алиев обозначил чёткие послания международному сообществу: Азербайджан твёрдо стоит на позиции мира, а процесс нормализации и послевоенного урегулирования является необратимым. Он подчеркнул, что возрождение освобождённых территорий, реализация масштабных проектов восстановления и возвращение вынужденных переселенцев — доказательство того, что Азербайджан смотрит в будущее, а не в прошлое.

При этом Ильхам Алиев ясно дал понять: мирная повестка не должна подвергаться сомнению, а попытки реваншизма или пересмотра итогов войны неприемлемы. Его слова в Нью-Йорке о важности устойчивого мира и регионального сотрудничества нашли прямое продолжение в символических действиях внутри страны — посещении Гянджи и встречах с жертвами агрессии. Таким образом, глава государства показал преемственность своей линии: уважение к памяти погибших сочетается с твёрдой ориентацией на мир и развитие.

Этот день стал ещё одним напоминанием о цене, которую заплатил Азербайджан за восстановление справедливости, и одновременно подтверждением того, что курс на мир и созидание является неотъемлемой частью новой национальной стратегии.

Программа пребывания президента Ильхама Алиева в Гяндже и Евлахе имела сразу несколько уровней значимости: от почтения памяти жертв Второй Карабахской войны до акцента на масштабных процессах восстановления и развития, в том числе в контексте предстоящих Игр стран СНГ.

В Гяндже Алиев посетил мемориал жертв армянских обстрелов, встретился с семьями погибших и пострадавших, а также осмотрел новые объекты городской инфраструктуры, которые связаны не только с восстановлением города, но и с подготовкой его к роли одной из ключевых арен предстоящих Игр. Гянджа, второй по величине город страны, становится важным спортивным и культурным центром, где активно строятся и реконструируются стадионы, спортивные комплексы, дороги и объекты обслуживания. Визит Алиева подчеркнул, что государство придаёт первостепенное значение созданию условий, соответствующих международным стандартам.

В Евлахе программа президента была связана с осмотром инфраструктурных и транспортных проектов. Этот регион играет стратегическую роль в обеспечении логистики как для спортивных мероприятий, так и для внутреннего социально-экономического развития. Алиев отметил важность модернизации транспортной системы, которая позволит эффективно принимать гостей, спортсменов и делегации стран СНГ, а также станет долгосрочным вкладом в развитие региона.

Для Азербайджана Игры СНГ рассматриваются не просто как спортивное событие, а как возможность продемонстрировать уровень развития, модернизации и международной открытости. Это часть более широкой стратегии по укреплению имиджа страны как надёжного партнёра и центра регионального сотрудничества. Важным фактором является и культурное измерение: через спорт и массовые мероприятия Азербайджан подчёркивает ценности дружбы, мира и созидания, демонстрируя, что после войны страна уверенно движется вперёд, сочетая память о жертвах с курсом на развитие и международное сотрудничество.

Таким образом, визиты президента в Гянджу и Евлах подчеркнули символическую связь между скорбной датой — Днём памяти 27 сентября — и будущим страны, в котором спорт и международные соревнования становятся инструментом укрепления национального единства, регионального авторитета и международного имиджа Азербайджана. Играм СНГ придаётся особое значение как проекту, способному продемонстрировать возросшие возможности азербайджанского государства и его амбиции стать ведущей спортивной страной региона.