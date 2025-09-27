Помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев опубликовал в соцсети пост о визите главы государства Ильхама Алиева в Гянджу.
В своей публикации Гаджиев отметил трогательный момент встречи президента с девочкой Нилай, которая потеряла родителей и близких в результате ракетного обстрела Гянджи армянскими вооружёнными силами в 2020 году во время 44-дневной войны.
«Президент Ильхам Алиев нежно держит за руку маленькую Нилай — это поистине говорящие фотографии, где одно изображение без слов рассказывает всю трагическую историю», — написал Гаджиев.
President Ilham Aliyev gently holds little Nilay’s hand-the girl who lost her parents and loved ones in the missile attack on Ganja by Armenian armed forces in 2020 during 44 Days of War-is indeed “talking photos” where the image itself tells the whole tragic story without words. pic.twitter.com/SALzMqRrIm
— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) September 27, 2025