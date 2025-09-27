Помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев опубликовал в соцсети пост о визите главы государства Ильхама Алиева в Гянджу.

В своей публикации Гаджиев отметил трогательный момент встречи президента с девочкой Нилай, которая потеряла родителей и близких в результате ракетного обстрела Гянджи армянскими вооружёнными силами в 2020 году во время 44-дневной войны.

«Президент Ильхам Алиев нежно держит за руку маленькую Нилай — это поистине говорящие фотографии, где одно изображение без слов рассказывает всю трагическую историю», — написал Гаджиев.