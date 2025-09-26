Выступление в ООН президента Азербайджана Ильхама Алиева ещё долго будет в фокусе внимания политиков и экспертов. Глава государства впервые выступал с трибуны Генассамблеи ООН как президент страны, одержавший полную и убедительную победу в долгом и застарелом конфликте. Ильхам Алиев напомнил о преступлениях, совершённых в Азербайджане армянскими оккупантами, о трагедии азербайджанских вынужденных переселенцев, о том, как Армения обстреливала города и сёла Азербайджана баллистическими ракетами и кассетными боеприпасами.

«В 2020 году, после почти тридцати лет безрезультатных переговоров, Азербайджан вынужден был воспользоваться правом на самооборону в соответствии со статьёй 51 Устава ООН, — напомнил Ильхам Алиев. — 10 ноября 2020 года вошло в историю как день капитуляции Армении и восстановления территориальной целостности Азербайджана после почти 30-летней оккупации».

Президент поблагодарил за посредничество президента США Дональда Трампа. Особо отметил, какие перемены сейчас происходят во взаимоотношениях Баку и Вашингтона: отмена дискриминационной 907-й поправки, подготовка Хартии о стратегическом партнёрстве…

Но главной всё же была уже мирная повестка. И здесь лучше отойти от прямого цитирования и обратить внимание, насколько эта мирная повестка Азербайджана, если можно так сказать, многокомпонентная. Она включает изменение климата, транспортные коридоры и, конечно же, энергобезопасность.

Как напомнил президент Азербайджана, «наряду с серьёзной приверженностью зелёному переходу, мы не должны ставить перед собой нереалистичных целей. Мир не сможет выжить без ископаемого топлива ни сегодня, ни в ближайшем будущем. Энергетическая безопасность неразрывно связана с обеспечением мира, региональными коммуникациями и экономическим развитием. Азербайджан продолжает играть активную роль в продвижении этих целей на глобальном уровне. Азербайджан зарекомендовал себя как надёжный и незаменимый партнёр в обеспечении энергетической безопасности многих стран. Мы играем стратегическую роль в соединении Каспийского региона с международными рынками посредством диверсифицированной сети нефте- и газопроводов. В настоящее время мы экспортируем природный газ в 14 стран. Таким образом, Азербайджан занимает первое место в мире среди стран, поставляющих трубопроводный газ».

Добавим от себя: в нынешней ситуации поставки стратегического сырья, и прежде всего энергоносителей, неоднократно становились средством шантажа и политического давления. Азербайджан никогда не играл и не играет в подобные игры. Наша страна зарекомендовала себя на мировой арене как надёжный и предсказуемый партнёр, а это дорогого стоит. Именно поэтому интерес к азербайджанскому газу продолжает расти. Именно поэтому в дополнение к существующим трубопроводам открываются новые интерконнекторы. Именно поэтому в азербайджанских энергоресурсах многие страны видят «страховку» от политического давления и шантажа. Это, конечно, нравится не всем. Азербайджанские энергетические проекты неоднократно становились и, будем реалистами, могут стать в будущем мишенью для провокаций. Но при помощи такого рода провокационных игр задержать столь масштабные процессы невозможно.

Здесь, возможно, необходимо изменить масштаб картинки. Значение азербайджанских энергетических проектов — это уже общеизвестный факт. Но сегодня по-настоящему раскрывается важность логистических проектов, реализуемых по инициативе Азербайджана, — тех самых транспортных коридоров, о которых говорил в своём выступлении президент Ильхам Алиев. На очереди — экологические инициативы.

Азербайджан не просто продвигает мирную повестку. Инициативы нашей страны действительно служат стабильности, безопасности и развитию на огромном пространстве — от Европы до Центральной Азии. Именно поэтому, завершая своё выступление, президент Ильхам Алиев подчеркнул: «Наше видение ясно. Это — мир и развитие, основанные на международном праве, невмешательстве во внутренние дела государств, взаимном уважении и сотрудничестве». И в устах азербайджанского лидера это не просто слова, а реальная политика.