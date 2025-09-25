Международно признанное правительство Йемена, враждебно настроенное к хуситам, рассматривает возможность присоединения к Авраамовым соглашениям. Об этом в интервью эмиратской газете The National заявил председатель президентского совета Йемена Рашад аль-Зубайди.

По его словам, ключевым условием для вступления станет признание независимости Южного Йемена. «До недавних событий в Газе мы уже продвигались к присоединению к Авраамовым соглашениям. Если Палестина и Газа восстановят свои права, эти соглашения смогут стать важным фактором региональной стабильности. Когда у нас будет независимое Южное государство, мы сможем принимать собственные решения и уверены, что будем частью этих соглашений», — подчеркнул аль-Зубайди.

Он добавил, что создание независимого Южного Йемена также позволит изолировать хуситов и, при поддержке международного сообщества, вернуть северные территории страны под контроль легитимного правительства.