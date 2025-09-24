Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что страна переживает один из самых сложных этапов своей новейшей истории на фоне глобальных кризисов и нарастающей нестабильности. Об этом он заявил во время выступления в Бундестаге в среду, 24 сентября, при обсуждении проекта бюджета на 2026 год. Документ предусматривает рекордные расходы на оборону.

По словам Мерца, напряжённая международная обстановка и торговые споры ставят под угрозу устойчивость западного сообщества ценностей. Он подчеркнул, что нестабильность в сфере безопасности напрямую отражается на экономике Германии, которая зависит от глобальных рынков и мировой системы, основанной на правилах.

«Только экономика, ориентированная на рост, способна обеспечить ресурсы для инвестиций в инфраструктуру, проявления солидарности и долгосрочную социальную стабильность», — отметил канцлер.