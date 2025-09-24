Венгрия не планирует прекращать импорт российской нефти, даже если такой шаг потребует союзник страны, президент США Дональд Трамп. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью Bloomberg.

Глава МИД подчеркнул, что решение обусловлено «географическими ограничениями» страны. Венгрия не имеет выхода к морю, что затрудняет альтернативные поставки энергоносителей.

«Мы — страна, не имеющая выхода к морю. Если бы у нас был выход к побережью, мы могли бы построить нефтеперерабатывающий завод или терминал для СПГ и получить доступ к глобальному рынку. Но таких возможностей у нас нет», — отметил Сийярто.